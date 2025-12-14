Aydın'daki dev mantarlar pazarda ilgi odağı oldu! Görenler inanamadı

Yağışlı dönemlerin ardından özellikle yüksek rakımlı ve nemli bölgelerde kendiliğinden yetişen mantarlar; lezzeti, besin değeri ve doğallığıyla sofralarda sıkça tercih ediliyor. Protein ve lif bakımından zengin olmasıyla bilinen, düşük kalorili yapısıyla da sağlıklı beslenmede önemli bir yer tutan et gibi protein kaynağı vejetaryenlerin de favorisi olan mantarlar dikkat çekti.