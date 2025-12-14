Aydın'daki dev mantarlar pazarda ilgi odağı oldu! Görenler inanamadı

Kategoriler
Aydın’ın Efeler ilçesinde pazarcı Kenan Özcan'ın, bin 800 rakımlı Paşa Yaylası’ndan topladığı ve tanesi 400-600 gram arası değişen dev mantarlar pazarda ilgi odağı oldu. İşte dev mantarların ormandan pazara uzanan hikayesi...
Yağışlı dönemlerin ardından özellikle yüksek rakımlı ve nemli bölgelerde kendiliğinden yetişen mantarlar; lezzeti, besin değeri ve doğallığıyla sofralarda sıkça tercih ediliyor. Protein ve lif bakımından zengin olmasıyla bilinen, düşük kalorili yapısıyla da sağlıklı beslenmede önemli bir yer tutan et gibi protein kaynağı vejetaryenlerin de favorisi olan mantarlar dikkat çekti.
Kırsal Yukarı Kayacık Mahallesi’nde yaşayan pazarcı Kenan Özcan tarafından bin 800 rakımlı Paşa Yaylası’ndan toplanan ağırlıkları 400 ila 600 gram arasında değişen mantarlar, pazara gelen vatandaşların ilgi odağı oldu.