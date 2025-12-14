Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Gülşah Durbay sağlık durumu nasıl? Şehzadeler Belediye Başkanı hakkında hastaneden açıklama

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın güncel durumu hakkında hastaneden açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gülşah Durbay sağlık durumu nasıl? Şehzadeler Belediye Başkanı hakkında hastaneden açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 16:40

'nın merkez Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, rutin kontrolü için gittiği hastanede doktorların incelemesi sonucu gözlem amaçlı olarak ünitesine alınmıştı.

Durbay'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, klinik durumunun kötüleştiği ve entübe edildiği bildirilmişti.

Gülşah Durbay sağlık durumu nasıl? Şehzadeler Belediye Başkanı hakkında hastaneden açıklama

GÜLŞAH DURBAY’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Durbay, tedavisi gördüğü dönemde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.

Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Durbay’ın, klinik durumu ağırlaştı ve entübe edildi.

Gülşah Durbay sağlık durumu nasıl? Şehzadeler Belediye Başkanı hakkında hastaneden açıklama

Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın destek tedavileri devam etmekte olup, hayati riski sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Gülşah Durbay sağlık durumu nasıl? Şehzadeler Belediye Başkanı hakkında hastaneden açıklama

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

Durbay, göreve geldikten kısa süre sonra, kolon kanseri ile mücadele ettiğini kamuoyuna açıklamış ve bu süreçte görevini sürdürürken tedavisine de devam etmişti.

ETİKETLER
#Manisa
#yoğun bakım
#kolon kanseri
#Gülşah Durbay
#Şehzadeler Belediye Başkanı
#Hayati Riski
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.