Gülşah Durbay sağlık durumu nasıl? Şehzadeler Belediye Başkanı hakkında hastaneden açıklama

Manisa'nın merkez Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, rutin kontrolü için gittiği hastanede doktorların incelemesi sonucu gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Durbay'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, klinik durumunun kötüleştiği ve entübe edildiği bildirilmişti.

GÜLŞAH DURBAY’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü dönemde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.

Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Durbay’ın, klinik durumu ağırlaştı ve entübe edildi.

Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın destek tedavileri devam etmekte olup, hayati riski sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

Durbay, göreve geldikten kısa süre sonra, kolon kanseri ile mücadele ettiğini kamuoyuna açıklamış ve bu süreçte görevini sürdürürken tedavisine de devam etmişti.