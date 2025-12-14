İki ilçeye yaka silktiren kadın suç makinesi çıktı! Böyle faka bastı

Büyükçekme ve Esenyurt'ta çok sayıda hırsızlık yaptığı ortaya çıkan kadın suç makinesi çıktı. Güvenlik kameralarına yakalanınca yakayı ele veren kadın Büyükçekmece'deki özel hastaneden bir görevlinin 10 bin lirasını ve çantasını, bir lokantadan ise sandalyede asılı duran içinde 55 bin lira değerinde altın ve 20 bin lira paranın olduğu çantayı çaldığı öğrenildi. İki ilçeyi birden karıştıran kadının 37 yaşındaki Semra H.B. olduğu öğrenilirken ayrıca, "İşyerinden ve kurumdan hırsızlık", "kasten yaralama", "göçmen kaçakçılığı", "çocuğun kaçırılması, alıkonulması" gibi suçlardan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri şüphelinin Silivri'deki adresine baskın yaptı. Operasyonda Semra H.B. yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, hırsızın Esenyurt'taki bir zincir marketten 2 bin 400 liralık ürün çaldığı ve yine Esenyurt'ta bir telefon bayisinden 750 lira değerinde hoparlör çaldığı ortaya çıktı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı. Suç makinesi kadının adliyeye sevk edildiği öğrenildi.