Hem suçlu hem güçlü! Polisleri tehdit eden şahıs suç makinesi çıktı

Esenler'de polis kontrolünde sahte kimlikle yakalanan şahıs polise tehditler savurarak mukavemette bulundu. 17 Ekim günü Esenler Menderes Mahallesi’nde, uygulama yapan ekipler H.B. isimli şahsı kimlik kontrolü için durdurdu. Bu esnada polislere tehditler savurmaya başlayan H.B. ekiplere mukavemette bulundu. Ekiplerin gözaltına aldığı şahsın hem sate kimlik kullandığı hem de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyette kimlik tespiti yapılan şahsın asıl kimliğini 31 yaşında V.B. olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.