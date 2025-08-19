Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Kocasını vahşice katledip, cesedini 9 ay küvette sakladı! Sahte kimlikle yakalandı

Kırıkkale'de 18 yıl önce eşi Özgür Sungur’u vahşice katleden ve evindeki küvette 9 ay boyunca saklayan Fatma Sungur Konya'da yakalandı. Kadının sahte kimlikle saklandığı ortaya çıktı.

Kocasını vahşice katledip, cesedini 9 ay küvette sakladı! Sahte kimlikle yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
15:58
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
16:14

Konya'da polis ekipleri şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak için bir kadını durdurdu. Yapılan kontrolde kadının kullandığı kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı. Ekipler yaptığı incelemede şahsın 51 yaşındaki Fatma Sungur olduğunu belirledi. Kadının 2007 yılında kocası Özgür Sungur'u vahşice katlettiği ve 9 ay boyunca küvette sakladığı öğrenildi.

Kocasını vahşice katledip, cesedini 9 ay küvette sakladı! Sahte kimlikle yakalandı

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Kadının "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan kaydının bulunduğu ve geçtiğimiz dönemlerde kaldığı cezaevinden ettiği ortaya çıktı. Hakkında 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Sungur, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kocasını vahşice katledip, cesedini 9 ay küvette sakladı! Sahte kimlikle yakalandı

CESEDİ 6 AY BOYUNCA KÜVETTE BEKLETMİŞ

Yakalanan Fatma Sungur'un, Kırıkkale'de 2007 yılının Haziran ayında işlenen tüyler ürperten bir cinayetin faili olduğu anlaşıldı. Olay tarihinden 9 ay sonra, 2008 yılının Mart ayında Kırıkkale'de Gündoğdu Mahallesi Mustafa Keskin Caddesi'ndeki Bulvar Yapı Kooperatifi'nin 1 nolu dairesinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine adrese gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, Fatma Sungur’un eşi 31 yaşındaki Özgür Sungur’u tabancayla öldürdüğü ve cesedini 9 ay boyunca banyodaki küvette sakladığı belirlendi. Sungur'un olayla ilgili yakalandıktan sonra emniyette, "Cinayeti yüzünden işledim. Eşim beni sürekli olarak terk edeceğini söylüyordu. O gün yine 'Seni terk edeceğim' deyince kendimi kaybedip tabanca ile öldürdüm. Korktuğum için de 9 aydır sakladım" diye ifade vermişti.

Kocasını vahşice katledip, cesedini 9 ay küvette sakladı! Sahte kimlikle yakalandı
