Kocasını vahşice katledip, cesedini 9 ay küvette sakladı! Sahte kimlikle yakalandı

Konya'da polis ekipleri şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak için bir kadını durdurdu. Yapılan kontrolde kadının kullandığı kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı. Ekipler yaptığı incelemede şahsın 51 yaşındaki Fatma Sungur olduğunu belirledi. Kadının 2007 yılında kocası Özgür Sungur'u vahşice katlettiği ve 9 ay boyunca küvette sakladığı öğrenildi.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Kadının "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan kaydının bulunduğu ve geçtiğimiz dönemlerde kaldığı cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Hakkında 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Sungur, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

CESEDİ 6 AY BOYUNCA KÜVETTE BEKLETMİŞ

Yakalanan Fatma Sungur'un, Kırıkkale'de 2007 yılının Haziran ayında işlenen tüyler ürperten bir cinayetin faili olduğu anlaşıldı. Olay tarihinden 9 ay sonra, 2008 yılının Mart ayında Kırıkkale'de Gündoğdu Mahallesi Mustafa Keskin Caddesi'ndeki Bulvar Yapı Kooperatifi'nin 1 nolu dairesinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine adrese gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, Fatma Sungur’un eşi 31 yaşındaki Özgür Sungur’u tabancayla öldürdüğü ve cesedini 9 ay boyunca banyodaki küvette sakladığı belirlendi. Sungur'un olayla ilgili yakalandıktan sonra emniyette, "Cinayeti kıskançlık yüzünden işledim. Eşim beni sürekli olarak terk edeceğini söylüyordu. O gün yine 'Seni terk edeceğim' deyince kendimi kaybedip tabanca ile öldürdüm. Korktuğum için de 9 aydır sakladım" diye ifade vermişti.