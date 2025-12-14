Yolu çekerken ölümden döndüler! Korkunç kaza anı kamerada

Diyarbakır'da yolu çeken vatandaşlar üç aracın karıştığı zincirleme kazada kıl payıyla hayatta kaldı. Korku dolu anlar vatandaşların kameralarına saniye saniye yansıdı. Dün gece saatlerinde ortaya çıkan olayda süratle ilerleyen hafif ticari araç, iki aracın arasından geçmek istedi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortadaki araç önce solundaki otomobile ardından da sağındaki araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dehşete düşüren kazada olay anı ise saniye saniye vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.,