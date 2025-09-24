CHP kongresiyle ilgili flaş karar! Mahkemeden durdurma talebi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden CHP İstanbul İl Kongresi için flaş bir karar geldi. Mahkeme, kongreyle ilgili çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Kararın kongreye yönelik açılan iptal davası nedeniyle alındığı öğrenildi.

"KONGREMİZİ AÇACAĞIZ, SEÇİMİ YAPACAĞIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi hukuksuzluğa devam ediyor. YSK'nın tam kanunsuzluk kararı var, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin esastan ret kararı var. YSK'dan cevap gelir zaten. Biz kongremizi açacağız, seçimi yapacağız" ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1970767033106399375

GÜRSEL TEKİN'DEN SONRA ANİ KONGRE KARARI

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından tedbiren görevden uzaklaştırılırken Gürsel Tekin il başkanlığına atanmıştı. Özgür Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi.