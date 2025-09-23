CHP'de yeni kriz patlak verdi: Berhan Şimşek için ihraç talebi

CHP, Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapan eski il başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Şimşek, gönderilen belgeyi, "Değerli arkadaşlar 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum." ifadeleriyle duyurdu.

Partinin gönderdiği belgede ise şu ifadeler yer aldı: "Parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle; Tüzüğümüzün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca; “tedbirli” olarak “kesin çıkarma cezası” istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmeniz, Merkez Yönetim Kurulu’nun 15 Eylül 2025 tarihli olağanüstü toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde, Yüksek Disiplin Kurulu’na tedbirin kaldırılması istemiyle başvurabilirsiniz. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla."

https://x.com/Berhansimsek/status/1970444649371193789