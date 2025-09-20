Gürsel Tekin görevi devredecek mi? Kongre sürecinde çarpıcı açıklama!

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı. Taksim Meydanı programına katılan Tekin, CHP'deki kongre sürecinde görev süresinin bitip bitmeyeceğiyle ilgili merak edilen konuya açıklık getirdi.

Hacır’ın, “Kongre düzenlenirse kongrede sizin göreviniz sona ermiyor mu?” sorusuna Tekin, “Hayır, ermiyor. Tedbir var. Ancak mahkeme sona erdirebilir.” dedi.

"KARŞIMA GEÇİNCE ESAS DURUŞTALAR"

Kurultay tartışmaları üzerinden CHP yöneticilerine ve avukatlara seslenen Tekin, sert ifadeler kullandı:

“Ey CHP yöneticileri... Ey avukatlar… Car car konuşuyorsunuz karşıma gelince esas duruşta duruyorsunuz. Bir tuhaflaşmışsınız, haddinizi bileceksiniz. Kiminle muhatap olduğunuzu bileceksiniz.”

“CHP VESAYET KABUL ETMEZ”

Tüzüğe atıfta bulunan Tekin şunları ifade etti:

“Gelin tüzüğümüzü alalım inceleyelim. CHP vesayet kabul etmez. Aklınızı başınıza toplayın. Gelin bu meseleyi derleyip toparlayalım, partiyi emanet etmek istiyoruz.”