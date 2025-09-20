Menü Kapat
Editor
 Banu İriç

Gürsel Tekin TGRT Haber'de kurultay ile ilgili merak edilenleri cevaplıyor

CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin TGRT Haber'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oluyor. Tekin bu akşam başta kurultay gündeminde yaşananlar olmak üzere parti içi meselelerdeki soruları cevaplayacak.

Haber Merkezi
20.09.2025
20.09.2025
İstanbul İl Başkanı olarak göreve getirilen bu akşam saat 21.00'de TGRT Haber'de Gürkan Hacır ile programına katılacak. Tekin CHP içerisindeki çekişmelere neden olan kurultay gündemine dair sıcak başlıklarla açıklamalar yapacak.

24 Eylül’deki İstanbul Olağanüstü Kurultay’ı öncesi Tekin'in açıklamaları merakla bekleniyor. Ayrıca siyasi kulislerde yankıları süren “şaibeli kurultay” davasının ertelenmesi üzerine ne düşündüğü de programın en önemli başlıklarından biri olacak.

CHP Genel Merkezi ile yaşanan kriz ve bu krizin nasıl aşılacağı sorusu da Tekin’e yöneltilecek. İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Tekin’in, önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritası izleyeceği, örgütle ilişkileri nasıl şekillendireceği ve görev süresinde hangi adımları atacağı da programda konuşulacak konular arasında yer alıyor.

