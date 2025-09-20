Gürsel Tekin TGRT Haber'de kurultay ile ilgili merak edilenleri cevaplıyor

CHP İstanbul İl Başkanı olarak göreve getirilen Gürsel Tekin bu akşam saat 21.00'de TGRT Haber'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına katılacak. Tekin CHP içerisindeki çekişmelere neden olan kurultay gündemine dair sıcak başlıklarla açıklamalar yapacak.

24 Eylül’deki İstanbul Olağanüstü Kurultay’ı öncesi Tekin'in açıklamaları merakla bekleniyor. Ayrıca siyasi kulislerde yankıları süren “şaibeli kurultay” davasının ertelenmesi üzerine ne düşündüğü de programın en önemli başlıklarından biri olacak.

CHP Genel Merkezi ile yaşanan kriz ve bu krizin nasıl aşılacağı sorusu da Tekin’e yöneltilecek. İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Tekin’in, önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritası izleyeceği, örgütle ilişkileri nasıl şekillendireceği ve görev süresinde hangi adımları atacağı da programda konuşulacak konular arasında yer alıyor.