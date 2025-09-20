Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Politika
 Yusuf Özgür Bülbül

İzmir'de bir belediyeden daha istifa haberi: CHP'li 9 belediye meclis üyesi ayrıldı!

İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nde CHP'li 9 belediye meclis üyesi istifa etti. İstifalarla birlikte Karabağlar Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. İşte detaylar...

İzmir'de bir belediyeden daha istifa haberi: CHP'li 9 belediye meclis üyesi ayrıldı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 18:23

İzmir’in ilçesinde ’li 9 belediye meclis üyesi, ilçe kongresi sürecinde genel merkez ve belediye yönetiminin müdahil olduğunu öne sürerek partilerinden etti. İstifaların ardından Karabağlar ’nde çoğunluk ’na geçti.

"TAHAMMÜL EDİLEMEZ NOKTAYA ULAŞTI"

CHP’li meclis üyeleri Selami İyier, Kerim Ülge, Savaş Akıncı, Osman Sarı, Ceren Leyla Gür Önalan, İnan Karakoyun, Nurdan Şenkal, Kemal Özdönmez ve Nedim Topaloğlu ortak bir bildiri yayınlayarak istifa kararlarını duyurdu. Bildiride, ilçe kongresi sürecinde demokratik yarışın engellendiğini ve tek aday dayatması yapıldığını ifade eden meclis üyeleri, "Bu durum bizleri tahammül edilemez bir noktaya taşımıştır. Dayatmanın partimizde kabul edilemeyeceğine inanıyoruz" dedi.

İzmir'de bir belediyeden daha istifa haberi: CHP’li 9 belediye meclis üyesi ayrıldı!

İstifa eden meclis üyeleri, bağımsız olarak görevlerine devam edeceklerini ve halka karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

İstifalarla birlikte Karabağlar Belediye Meclisi’nde çoğunluk Cumhur İttifakı’na geçti.

AK Parti'den ilk açıklama geldi! 8 il başkanı peş peşe istifa etmişti
