Minik Leyla kargo aracının altında kaldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 yaşındaki Leyla Şaylı kargo aracının çarpmasıyla feci biçimde can verdi. Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Yıldız Sokak'ta teslimat yapan kargo şirketine ait araç, hareket ettiği sırada sürücünün fark edemediği Leyla Şaylı'yı altına aldı. Durumu geç fark eden sürücü, çocuğu hemen kargo aracıyla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Leyla kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı. Acı haber, aileyi ve mahalleyi yasa boğdu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.