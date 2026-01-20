Güney Afrika'da kamyon okul servisini biçti: Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti

Güney Afrika'da meydana gelen facia gibi trafik kazasında, ilkokul ve lise öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü ile kamyon çarpıştı. Yerel basında yer alan haberlere göre; kaza 07:00 sıralarında, ülkenin en büyük şehri olan Johannesburg'un güneybatısında yer alan Vanderbijlpark şehrinde yaşandı.

Bir özel okula öğrenci götüren servis aracı, önündeki diğer taşıtları sollamaya çalışırken karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, 11 öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diğer 3 öğrencinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı 3 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Polis 2 sürücünün de kazadan yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.