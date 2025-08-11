Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Yaşam
Avatar
Editor
 Bengül Arıca

Aydın'da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs ticari araçla çarpıştı: Yaralılar var

Aydın'ın Germencik ilçesinde ticari aracın, incir işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Aydın'da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs ticari araçla çarpıştı: Yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
16:04
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
16:04

Feci kaza öğle saatlerinde 'da meydana geldi. N.Y. idaresindeki incir işçilerini taşıyan seyir halindeyken karşı şeritten gelen M.T. yönetimindeki ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Aydın'da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs ticari araçla çarpıştı: Yaralılar var

ARAÇTA SIKIŞAN İŞÇİLERİ ÇIKARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, ve ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de minibüs içerisinde sıkışan işçileri çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları minibüs içerisinden çıkartılan sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs ticari araçla çarpıştı: Yaralılar var

3'Ü AĞIR, 8 YARALI

İlk belirlemelere göre, hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildikleri bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TGRT Haber
