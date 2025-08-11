Aydın'da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs ticari araçla çarpıştı: Yaralılar var

Feci kaza öğle saatlerinde Aydın'da meydana geldi. N.Y. idaresindeki incir işçilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken karşı şeritten gelen M.T. yönetimindeki ticari araç ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ARAÇTA SIKIŞAN İŞÇİLERİ ÇIKARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de minibüs içerisinde sıkışan işçileri çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları minibüs içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

3'Ü AĞIR, 8 YARALI

İlk belirlemelere göre, hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildikleri bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.