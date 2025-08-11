Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Deniz Servan cenaze töreni ne zaman, nerede? Ünlü motosikletçi trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni ünlü motosikletçi Deniz Servan Narin geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Ünlü motosikletçinin sevenleri Deniz Servan cenaze töreni ne zaman, nerede olacağını araştırmaya başladı. Deniz Servan Narin'in cenaze namazının nerede kılınacağı açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Deniz Servan cenaze töreni ne zaman, nerede? Ünlü motosikletçi trafik kazasında hayatını kaybetti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 11:41

Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan ünlü motosikletçi Deniz Servan Narin geçirdi. TEM Otoyolu'nda seyir halindeki Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet tıra çarptı. Ağır yaralanan Deniz Servan Narin, Kocaeli Şehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Servan Narin, kaldırıldığı hastanede doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ünlü motosikletçinin sevenleri cenaze töreniyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Deniz Servan Narin'in ne zaman, nerede olacağı belli oldu.

Deniz Servan cenaze töreni ne zaman, nerede? Ünlü motosikletçi trafik kazasında hayatını kaybetti

DENİZ SERVAN NARİN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE?

Deniz Servan Narin'in cenazesi namazı 'da ikindi namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Deniz Servan cenaze töreni ne zaman, nerede? Ünlü motosikletçi trafik kazasında hayatını kaybetti

DENİZ SERVAN NARİN KİMDİR?

Deniz Servan Narin sosyal medya platformlarında paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınan bir içerik üreticisidir. Instagram'da 1.7 milyon, YouTube'da ise 653 bin takipçisi bulunan Deniz Servan Narin, daha çok yüksek hızlı sürüş videoları, yol vlogları ve motosiklet kullanmayı öğrenmek isteyenlere yönelik içerikler üretiyordu.

ETİKETLER
#trafik kazası
#antalya
#cenaze töreni
#içerik üreticisi
#Deniz Servan Narin
#Motosikletçi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.