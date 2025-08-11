Deniz Servan cenaze töreni ne zaman, nerede? Ünlü motosikletçi trafik kazasında hayatını kaybetti

Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan ünlü motosikletçi Deniz Servan Narin trafik kazası geçirdi. TEM Otoyolu'nda seyir halindeki Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet tıra çarptı. Ağır yaralanan Deniz Servan Narin, Kocaeli Şehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Servan Narin, kaldırıldığı hastanede doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ünlü motosikletçinin sevenleri cenaze töreniyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Deniz Servan Narin'in cenaze töreni ne zaman, nerede olacağı belli oldu.

DENİZ SERVAN NARİN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE?

Deniz Servan Narin'in cenazesi namazı Antalya'da ikindi namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

DENİZ SERVAN NARİN KİMDİR?

Deniz Servan Narin sosyal medya platformlarında paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınan bir içerik üreticisidir. Instagram'da 1.7 milyon, YouTube'da ise 653 bin takipçisi bulunan Deniz Servan Narin, daha çok yüksek hızlı sürüş videoları, yol vlogları ve motosiklet kullanmayı öğrenmek isteyenlere yönelik içerikler üretiyordu.