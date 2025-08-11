Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Bengül Arıca

İnternetten sipariş verdiler! Hayatı kabusa döndü! 4 kişi hastanelik oldu

Van'da yaşayan 4 kişi internet üzerinden sipariş verdikleri krem yüzünden hastanelik oldu. Kısa sürede cilt beyazlatma vaadiyle satılan yüz kremini kullanan kadınlarda ağır yanıklar oluştu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
15:28
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
15:42

Van'da internete üzerinden satılan cilt beyazlatma vadiyle satılan 4 kadının hayatını kabusa çevirdi. Son günlerde gerek sosyal medya üzerinden siparişi verilen ve gerekse aktarlardan temin edilen beyazlatıcı kremler faciaya neden oluyor. Kullandıkları krem nedeniyle vücutlarında yanıklar oluşan vatandaşlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne başvurdu. İki hafta içerisinde aynı şikayetle başvuran 4 hastayı muayene eden Van YYÜ Dermatoloji (Cildiye) Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, hastalardan birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, diğer üçünün ise erken başvuru sayesinde serviste tedavi edildiğini belirtti.

"KEZZAP ETKİSİ GÖSTEREN BİR KİMYASAL"

Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, inceledikleri kremin yoğun miktarda kojik asit içerdiğini belirtti. Bu maddenin yüz yakıcı, adeta kezzap etkisi gösteren bir kimyasal olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkol, "Son iki haftadır ciddi anlamda artış gösteren bir alerjik tabloyla karşı karşıyayız. Hastalardan öğrendiğimiz kadarıyla internet ortamından veya aktarlardan aldıkları yabancı menşeli bir krem kullanmışlar. Krem, ilk kullanımda herhangi bir sorun oluşturmamış; ancak sonraki günlerde baş-boyun bölgesinden başlayıp tüm vücuda yayılan, derinin soyulmasıyla seyreden ve adeta kezzap yanığını andıran ciddi yanıklar ortaya çıkmış. Bu, son iki hafta içinde gördüğümüz dördüncü vaka. Duyduğumuz kadarıyla Batman ve diğer birçok ilde de benzer vakalar yaşanmış. Bu nedenle lütfen dikkat edelim; internetten veya aktarlardan aldığınız herhangi bir kremi cildinize uygulamayın. Mutlaka bir dermatoloji uzmanına danışın" dedi.

"KALICI LEKELENMELER GELİŞİYOR"

İlk vakanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve çok ciddi bir reaksiyonla karşılaşıldığını dile getiren Özkol, "Sonraki vakalarımız daha hafif seyretti ancak mevcut hastamızı yeni yatırdık; umarım durumu kötüye gitmez. Erken başvuran hastalarda tedaviye hızlı başladığımız için toparlama süreci daha kısa oluyor. Fakat geç kalan vakalarda, tüm vücutta soyulma ve ardından kalıcı lekelenmeler gelişiyor. Böylece, lekesini gidermek isteyen hastalar daha büyük ve kalıcı lekelerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle, komşudan ya da arkadaştan duyduğunuz kremleri yüzünüze sürmeyin. Derimiz, dış dünya ile en önemli bağımızdır. En ufak bir lekeyi sorun ederken daha büyük ve kalıcı bir hasara yol açmayalım. Lütfen dikkatli olalım" diye konuştu.

KULLANMAYI BIRAKTIKTAN 5 GÜN SONRA OLANLAR OLDU

Son olarak aynı şikayetten hastaneye başvuran 28 yaşındaki Ş.Ç., isimli hasta ise "Yakın çevremde ve ailemde bu kremi kullananlardan sorun yaşamayanlar oldu. Ben de onlara güvenerek aktardan alıp kullanmaya başladım. İlk kullanımda herhangi bir olumsuz etki görmedim; ancak bıraktıktan yaklaşık 5 gün sonra bu sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Hem yanma hissi hem de sivilcelenme ve kızarıklık oldukça belirgin hale geldi. Bu yüzden bence bundan sonra, doktorunuza danışmadan ya da başkalarının deneyimlerine güvenerek hiçbir ürünü kullanmayın. Çünkü hepimiz farklı bünyelere sahibiz ve aynı ürüne farklı tepkiler verebiliyoruz" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#Yanık
#alerji
#Cilt Beyazlatma Kremi
#Kojik Asit
#Kozmetik Yan Etkileri
#Dermatoloji
#Yaşam
