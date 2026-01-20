Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın canını zor kurtardı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir kadın, sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Bahçe kapısının önünde köpeklerin saldırısından kurtulmaya çalışan kadının imdadına komşusu yetişti. Çığlık seslerini duyan komşu, bahçenin kapısını açarak kadının içeri girmesini sağladı ve köpekleri uzaklaştırdı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi...