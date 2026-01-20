Ordu'da buzlanan yol faciaya sebep oldu: Tır 600 metreden aşağı yuvarlandı!

Kategoriler
Ordu'nun Korgan ilçesinin Tepe Mahallesi, Köyceğiz Küme Evleri mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, E.Ö.'nün (36) kullandığı yem yüklü tır, kar nedeniyle oluşan buzlanma sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Tır, yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlanırken, araçtan atlayan sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.