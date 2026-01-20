Hatay'da katliam gibi kaza: 5 araç birbirine girdi! O anlar kamerada

Kategoriler
Hatay’ın Payas – Dörtyol D-817 karayolu üzerinde yaşanan kazada, seyir halindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobille çarpışarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, 1 otomobil ve 2 tıra da çarptı. 5 aracın karıştığı kazada araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Kaza anıysa anbean trafikte ilerleyen bir aracın kamerasına yansıdı.