En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Türkiye’de en çok tüketilen içecek, Osmanlı döneminden 1950’li yıllara kadar kahve idi. Ancak ulaşım ve nakliye koşullarının gelişmesiyle çay yaprakları uzun zaman bozulmadan taşınabilir hale geldi. Böylelikle çay daha çok bölgeye yayıldı. Daha çok içilmeye başlandı. Günümüzde gelinen nokta ise çayın Türkiye’nin milli içeceklerinden olduğunu gösteriyor. Ancak onu bu kadar yoğun şekilde tüketen tek millet Türkler değil. Bu kapsamda yapılan çalışma ise kişi başına yıllık çay tüketimi en fazla olan ülkeleri ortaya çıkardı…
Yorgunken, güne başlarken, yalnızken, bir araya geldiğimizde çay içiyoruz. Günün her saatinde her koşulda çay içmek için bir sebebimiz var. Fakat çay dünya çapında sevilen bir içecek. Peki, Kişi başına yıllık çay tüketimi en fazla olan ülkeler hangileri? İşte dünya sıralaması ve Türkiye’nin bu sıralamadaki yeri…
MEKSİKA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,14 kg
İTALYA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,14 kg
İSPANYA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,15 kg
GÜNEY KORE
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,17 kg
BREZİLYA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,18 kg
FRANSA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,20 kg
ARJANTİN
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,21 kg
ABD
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,23 kg
NORVEÇ
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,27 kg
İSVEÇ
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,29 kg
HİNDİSTAN
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,32 kg
SİNGAPUR
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,37 kg
ENDONEZYA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,46 kg
KANADA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,51 kg
ÇİN
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,57 kg
ALMANYA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,69 kg
BAE
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,78 kg
AVUSTRALYA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,75 kg
HOLLANDA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,78 kg
GÜNEY AFRİKA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,81 kg
SUUDİ ARABİSTAN
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,90 kg
JAPONYA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,97 kg
POLONYA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,00 kg
MISIR
Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,01 kg
ŞİLİ
Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,19 kg
YENİ ZELANDA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,19 kg
FAS
Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,22 kg
RUSYA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,38 kg
İRAN
Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,50 kg
PAKİSTAN
Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,50 kg
BİRLEŞİK KRALLIK
Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,94 kg
İRLANDA
Kişi başına yıllık çay tüketimi 2,19 kg
TÜRKİYE
Kişi başına yıllık çay tüketimi 3,16 kg