Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Ocak 20, 2026 10:31
1
En çok çay içen ülkeler

Türkiye’de en çok tüketilen içecek, Osmanlı döneminden 1950’li yıllara kadar kahve idi. Ancak ulaşım ve nakliye koşullarının gelişmesiyle çay yaprakları uzun zaman bozulmadan taşınabilir hale geldi. Böylelikle çay daha çok bölgeye yayıldı. Daha çok içilmeye başlandı. Günümüzde gelinen nokta ise çayın Türkiye’nin milli içeceklerinden olduğunu gösteriyor. Ancak onu bu kadar yoğun şekilde tüketen tek millet Türkler değil. Bu kapsamda yapılan çalışma ise kişi başına yıllık çay tüketimi en fazla olan ülkeleri ortaya çıkardı…

2
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Yorgunken, güne başlarken, yalnızken, bir araya geldiğimizde çay içiyoruz. Günün her saatinde her koşulda çay içmek için bir sebebimiz var. Fakat çay dünya çapında sevilen bir içecek. Peki, Kişi başına yıllık çay tüketimi en fazla olan ülkeler hangileri? İşte dünya sıralaması ve Türkiye’nin bu sıralamadaki yeri…

3
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

EN ÇOK ÇAY İÇEN ÜLKELER

MEKSİKA 

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,14 kg

4
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

İTALYA 

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,14 kg

5
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

İSPANYA 

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,15 kg

6
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

GÜNEY KORE

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,17 kg

7
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

BREZİLYA

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,18 kg

8
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

FRANSA

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,20 kg

9
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

ARJANTİN

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,21 kg

10
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

ABD

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,23 kg

11
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

NORVEÇ

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,27 kg

12
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

İSVEÇ

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,29 kg

13
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

HİNDİSTAN

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,32 kg

14
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

SİNGAPUR

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,37 kg

15
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

ENDONEZYA

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,46 kg

16
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

KANADA 

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,51 kg

17
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

ÇİN 

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,57 kg

18
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

ALMANYA 

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,69 kg

19
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

BAE  

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,78 kg

20
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

AVUSTRALYA

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,75 kg

21
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

HOLLANDA 

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,78 kg

22
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

GÜNEY AFRİKA 

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,81 kg

23
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

SUUDİ ARABİSTAN

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,90 kg

24
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

JAPONYA

Kişi başına yıllık çay tüketimi 0,97 kg

25
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

POLONYA  

Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,00 kg

26
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

MISIR 

Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,01 kg

27
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

ŞİLİ

Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,19 kg

28
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

YENİ ZELANDA 

Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,19 kg

29
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

FAS

Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,22 kg

30
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

RUSYA 

Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,38 kg

31
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

İRAN 

Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,50 kg

32
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

PAKİSTAN

Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,50 kg

33
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

BİRLEŞİK KRALLIK

Kişi başına yıllık çay tüketimi 1,94 kg

34
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

İRLANDA

Kişi başına yıllık çay tüketimi 2,19 kg

35
En çok çay içen ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

TÜRKİYE

Kişi başına yıllık çay tüketimi 3,16 kg

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.