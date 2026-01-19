Menü Kapat
İzmir elektrik kesintisi listesi! 20, 21 ve 22 Ocak GEDİZ elektrik kesintisi planlı/plansız kesintiler açıklandı

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 20, 21, 22 Ocak tarihli kesinti listesi açıklandı. İzmir’de Çiğli, Buca, Aliağa, Balçova, Konak, Karabağlar başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir genelinde çok sayıda ilçeyi kapsayan planlı elektrik kesintileri, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 20, 21 ve 22 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak. Çiğli’den Buca’ya, Konak’tan Torbalı’ya kadar pek çok ilçede farklı mahallelerde ve farklı saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Kesintiler bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayacak, bazı mahallelerde ise gün boyu sürecek. İşte GEDİZ elektrik kesintisi listesi…

İzmir’de elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle üç gün boyunca planlı kesintiler yaşanacak. Çalışmalar, kentin merkez ilçeleriyle birlikte kırsal ve yarı kırsal bölgeleri de kapsayacak.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 20-21-22 OCAK

İzmir'de ilçe ilçe 20, 21, 22 Ocak 2026 elektrik kesintileri belli oldu. İlçelere göre elektrik kesintileri saatleri şöyledir:

ÇİĞLİ

20 Ocak 2026 tarihinde Küçük Çiğli ve Ahmet Efendi mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiler sabah saatlerinde başlayacak ve öğleden sonra sona erecektir.

21 Ocak 2026 tarihinde Yeni Mahalle, Çağdaş ve Egekent mahallelerinde benzer çalışmalar kapsamında elektrik verilemeyecektir.

22 Ocak 2026 tarihinde Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent ve Köyiçi mahallelerinde gün boyu planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca Balatçık ve Uğur Mumcu mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren kesinti yaşanacaktır.

BUCA

20 Ocak 2026 tarihinde Adatepe, Gaziler, Yaylacık, Buca OSB ve Zafer mahallelerinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.

21 Ocak 2026 tarihinde Buca Koop, Ufuk, Şirinkapı, Dicle, Çamlık, İsmet Paşa, Ferahlı ve Yaylacık mahallelerinde kısa süreli ve uzun süreli planlı kesintiler olacaktır.

22 Ocak 2026 tarihinde Adatepe, Çamlık ve Dicle mahallelerinde bakım çalışmaları sebebiyle elektrik verilemeyecektir.

ALİAĞA

20 Ocak 2026 tarihinde Samurlu, Bozköy, Çakmaklı, Horozgediği ve Siteler mahallelerinde gün içerisinde birden fazla zaman diliminde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

21 Ocak 2026 tarihinde Bozköy Mahallesi’nde şebeke çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Ocak 2026 tarihinde Siteler Mahallesi’nde sabah ve öğle saatlerinde planlı kesintiler olacaktır.

BALÇOVA

20 Ocak 2026 tarihinde Bahçelerarası, Çetin Emeç ve Eğitim mahallelerinde gece saatlerinden başlayarak gün içinde farklı zamanlarda planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

21 Ocak 2026 tarihinde Bahçelerarası, Eğitim, Teleferik ve Çetin Emeç mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.

KONAK

20 Ocak 2026 tarihinde Kocakapı, 1. Kadriye, Akarcalı, Aziziye, Ballıkuyu, Güney, Hilal, Yeşildere, Kosova, Yenidoğan ve Zeytinlik mahallelerinde gece yarısı ve gün içerisinde planlı elektrik kesintileri olacaktır.

21 Ocak 2026 tarihinde Mehtap, İsmet Paşa ve Çamlık mahallelerinde uzun süreli bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARABAĞLAR

20 Ocak 2026 tarihinde Uğur Mumcu, Sarıyer ve Bozyaka mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ocak 2026 tarihinde Tahsin Yazıcı, Maliyeciler, Ali Fuat Cebesoy, Vatan ve Adnan Süvari mahallelerinde gece ve akşam saatlerinde planlı kesintiler olacaktır.

TİRE

20 Ocak 2026 tarihinde İbni Melek, Çayırlı, Hisarlık, Çukurköy, Karateke, Çiniyeri, Fatih, Yakacık ve Yusuflu mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 ve 22 Ocak 2026 tarihlerinde farklı mahallelerde şebeke yenileme çalışmaları sebebiyle gün boyu planlı kesintiler devam edecektir.

URLA

20 Ocak 2026 tarihinde Altıntaş, Yaka, M. Fevzi Çakmak ve Kalabak mahallelerinde planlı elektrik kesintileri olacaktır.

22 Ocak 2026 tarihinde Altıntaş ve Yaka mahallelerinde benzer çalışmalar devam edecektir.

BERGAMA

20 Ocak 2026 tarihinde Pınarköy, Zağnoz, Kadıköy ve Ayaskent mahallelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

21 Ocak 2026 tarihinde Bahçelievler, Fatih ve Sağancı mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

DİKİLİ

20 Ocak 2026 tarihinde Çandarlı, Denizköy ve Bademli mahallelerinde çok sayıda sokakta uzun süreli planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

MENDERES

20 Ocak 2026 tarihinde Efemçukuru, Akçaköy ve Dereköy mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ocak 2026 tarihinde Tekeli Atatürk, Tekeli Fevzi Çakmak ve İTOB OSB bölgelerinde gün boyu elektrik kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA

20 Ocak 2026 tarihinde Örnekköy, Mehmet Akif Ersoy, Soğukpınar ve Nazarköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Ocak 2026 tarihinde Ören ve Armutlu mahallelerinde bakım çalışmaları devam edecektir.

ÇEŞME

20 ve 21 Ocak 2026 tarihlerinde Zeytinler, Germiyan, Alaçatı, Sakarya, Ovacık, Musalla, İsmet İnönü ve çevre mahallelerde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

SEFERİHİSAR

20 Ocak 2026 tarihinde Orhanlı, Turabiye, Tepecik, Cumhuriyet, Atatürk, Kavakdere ve Beyler mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

TORBALI

20 ve 21 Ocak 2026 tarihlerinde Ahmetli, Atatürk, Karşıyaka, Yedi Eylül ve Yemişlik mahallelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

GAZİEMİR

20 Ocak 2026 tarihinde Emrez ve Aktepe mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

KİRAZ

20 ve 21 Ocak 2026 tarihlerinde Sarıkaya, Karaburç, Çayağzı, Altınoluk, Tumbullar, Umurlu, Doğancılar ve çevre kırsal mahallelerde uzun süreli planlı elektrik kesintileri olacaktır.

KARŞIYAKA

21 Ocak 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinden öğleden sonra kadar elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜZELBAHÇE

21 Ocak 2026 tarihinde Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARABURUN

21 Ocak 2026 tarihinde Eğlenhoca Mahallesi’nde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

