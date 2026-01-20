Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

MHP lideri Devlet Bahçeli'den emeklilere destek, CHP'ye çok sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Suriye'de yeni siyasi yapı kurulduğunu söyleyen Bahçeli, ''YPG İmralı'ya muhaliftir'' dedi. Bahçeli emeklilerle ilgili açıklama yaparak, Özgür Özel'in söylemlerine sert tepki gösterdi. Ayrıca Bahçeli Atlas Çağlayan cinayeti ile ilgili de açıklama yaptı.

Genel Başkanı MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, ''Terörsüz hedefi hayatidir'' dedi. 'deki gelişmelerden bahseden Bahçeli, ''Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir, İmralı'ya muhaliftir'' ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, ilgili yaptığı açıklamada ''Emeklilerin arkasındayız'' dedi. Ayrıca Bahçeli Atlas Çağlayan cinayeti ile igili açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Ülkemizi etkileyen iç ve dış gelişmeleri, çoğalan risk ve tehditleri kapsamlı olarak ele aldık. Terörsüz Türkiye'ye karşı bozguncu tesirleri dikkatle ele aldık. Husumet senaryolarını gözden geçirip temkinli duruşumuzu teyit ettik. Sizleri ve dava arkadaşlarımı takdir ve tebrik ediyor; Rabbim eksikliğinizi göstermesin diyorum. Anlayışımızda çalışmanın sınırı başarının limiti yoktur.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den emeklilere destek, CHP'ye çok sert tepki

Haftalık arayla önce İl Başkanları Toplantımızı, müteakiben Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantımızı gerçekleştirdik. Bundan sonra takip ve temin edeceğimiz siyasi yol haritası üzerine muhtevalı değerlendirmeler yaparak fikir ve görüş birliği sağladık. Ülkemizi her yönden etkileyen iç ve dış gelişmeleri, dünyayı kasıp kavuran siyasi ve stratejik mücadeleleri, çoğalan risk ve tehditleri kapsamlı olarak ele aldık.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bilhassa terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri çerçevesinde bir yandan atılan kararlı adımları, diğer yandan da bozucu tesirleri ve bozguncu tertipleri dikkatle yorumladık. Yıkımı ve yıkıcılığı tercih eden Siyonist emperyalizmin yoz ve yeminli işbirlikçilerini, bunların şiddet ve şekavetle yazılmış husumet senaryolarını gözden geçirerek temkinli ve tedbirli siyasi duruşumuzu teyit ettik. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki Milliyetçi Hareket Partisi; huzurlu, güvenli, millî birlik ve bütünlüğü çelikleşmiş, barış ve refahla çatısı örülmüş bir Türkiye’yi, Cumhur İttifakı’nın ortak akıl ve ahlaki yapısıyla hayata geçirmenin sonsuz amaç ve azmindedir.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den emeklilere destek, CHP'ye çok sert tepki

YENİ YÜZYILDA BÜYÜK HEDEFLER

Yeni yüzyılın ikinci çeyreğinde ulaşılacak büyük hedeflerimiz, hayalleri gerçeğe dönüştürecek kutlu heves ve heyecanlarımız vardır; peki bunu nasıl yapacağız, hangi vasıtaları kullanacağız? İlk olarak milletimizin irade namusunu kendi namusumuz bilecek, demokrasiden sapma ve savrulma göstermeyeceğiz.

İkinci olarak çağın gereklerini, zamanın ruhunu, değişim dinamiklerinin istikamet ve iç yüzünü Türk milliyetçiliğinin perspektifiyle, dünyanın dilini de Türkçenin imkânlarıyla okuyacak; Türkçenin zenginliğiyle kavrayacağız. Millî ve manevi değer hükümlerimizi, varoluş onurumuzun zırhı; birliğimizin, dirliğimizin ve kardeşliğimizin bedeli hiçbir şekilde ödenemeyecek bir ziyneti olarak değerlendireceğiz.

EMEKLİLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Emeklilerimizin arkasındayız. İmkanlar arttıkça emeklilerimizin durumu düzelecektir. CHP’nin işi gücü istismar ve inkârdır; Türk dünyasına ne kadar yabancı olduğu, Türk-İslam âlemine nasıl şaşı baktığı bizim nazarımızda bellidir, berraktır. CHP’nin mesleği ve meşgalesi, her millî meseleyi bağlamından koparmak, ülkemizi ve Türk dünyasını ilgilendiren gelişmelere yabancı durmak ve uzaktan bakmaktır; onların siyaseti enternasyonel hezeyanla perçinlenmiş, bizim siyasetimiz ise millî ve tarihî mirasımızla pekişmiştir.

Sözlerimizin sonuna kadar arkasındayız ve emeklilerimizin yanındayız. Biz ne söylemişsek onu yapar, ne yapmışsak onu anlatır ve sahipleniriz. CHP’nin iç çekişmelerine, yolsuzluk ve rüşvet çarkına, uyuşturucu ve kumar âlemlerine, akıbeti meçhul kaynaklarına ve sorunlu siyasetine aklımız ermez, bilgimiz yetmez. Zira bizim aklımızda da fikrimizde de hep Türkiye vardır, Türk milleti vardır.

Ayrıca Bahçeli emekliler ve hayat pahalılığı projeleriyle ilgili destek açıklaması yaptı.

BAHÇELİ'DEN ATLAS AÇIKLAMASI

Kaygı veren olaylar her gün tekrarlanarak gözümüzün içine sokuluyor. Ahlak mevzimiz bizi biz yapan değerler yok oluyor. Ahmet Minguzzi cinayeti tekerrür etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den emeklilere destek, CHP'ye çok sert tepki
