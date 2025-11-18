Güneşli havaya veda! AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'u sağanak vuracak

İstanbul'da sağanak yağış için tarih verildi. AKOM’un yayımladığı haftalık hava durumu raporuna göre; İstanbul'da önümüzdeki günlerde parçalı ve az bulutlu hava yerini sağanak yağışa bırakacak.

İSTANBULLULAR DİKKAT! SAĞANAĞA HAZIR OLUN

Hafta sonuna kadar İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sıcaklıkların gündüz saatlerinde 18–22 derece, gece saatlerinde ise 15–18 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KARA BULUTLAR 23 KASIM'DA GELİYOR!

Önümüzdeki 4 gün boyunca ise İstanbul’da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. 23 Kasım’da ise İstanbul'u yeniden kara bulutlar kaplayacak.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORU