Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Güneşli havaya veda! AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'u sağanak vuracak

İstanbul hava durumu... Son 1 haftadır güneşli ve az bulutlu bir havanın hakim olduğu İstanbul için AKOM'dan yeni bir uyarı yapıldı. Önümüzdeki birkaç gün daha havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini bildiren AKOM, sağanak yağış için tarih verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 09:38

'da için tarih verildi. AKOM’un yayımladığı haftalık raporuna göre; İstanbul'da önümüzdeki günlerde parçalı ve az bulutlu hava yerini sağanak yağışa bırakacak.

Güneşli havaya veda! AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'u sağanak vuracak

İSTANBULLULAR DİKKAT! SAĞANAĞA HAZIR OLUN

Hafta sonuna kadar İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sıcaklıkların gündüz saatlerinde 18–22 derece, gece saatlerinde ise 15–18 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Güneşli havaya veda! AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'u sağanak vuracak

KARA BULUTLAR 23 KASIM'DA GELİYOR!

Önümüzdeki 4 gün boyunca ise İstanbul’da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. 23 Kasım’da ise İstanbul'u yeniden kara bulutlar kaplayacak.

Güneşli havaya veda! AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'u sağanak vuracak

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORU

  • 19.11.2025 Çarşamba Parçalı Bulutlu Yağış Beklenmiyor
  • 20.11.2025 Perşembe Parçalı Bulutlu Yağış Beklenmiyor
  • 21.11.2025 Cuma Parçalı ve Az Bulutlu Yağış Beklenmiyor
  • 22.11.2025 Cumartesi Parçalı ve Az Bulutlu Yağış Beklenmiyor
  • 23.11.2025 Pazar Sağanak Yağışlı 3-10 kg Arası
  • 24.11.2025 Pazartesi Çok Bulutlu Yağış Beklenmiyor
Güneşli havaya veda! AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'u sağanak vuracak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ulaşıma fırtına engeli! Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Türkiye'ye yaz geliyor! Kar yağışına ara: Pastırma sıcakları bir anda bastıracak
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#sağanak
#Forecast
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.