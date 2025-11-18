Türkiye'ye yaz geliyor! Kar yağışına ara: Pastırma sıcakları günlerce sürecek

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 185 Kasım Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde sağanak yağışlara ara verilirken, bilgiye göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Pastırma yazının yaşanacağı yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise fırtına bekleniyor. Fırtınanın hızı, saatte 70 km'yi bulacak. İşte bölge bölge il il hava durumu...
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu