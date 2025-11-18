Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye'ye yaz geliyor! Kar yağışına ara: Pastırma sıcakları günlerce sürecek

Kasım 18, 2025 07:39
1
bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 185 Kasım Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde sağanak yağışlara ara verilirken, bilgiye göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Pastırma yazının yaşanacağı yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise fırtına bekleniyor. Fırtınanın hızı, saatte 70 km'yi bulacak. İşte bölge bölge il il hava durumu... 

2
marmara hava durumu

MARMARA


Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

3
ege hava durumu

EGE


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

4
Akdeniz hava durumu

AKDENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

5
iç anadolu hava durumu

İÇ ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

6
karadeniz hava durumu

BATI KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

7
karadeniz hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

8
doğu anadolu hava durumu

DOĞU ANADOLU


Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C

9
güneydoğu hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.