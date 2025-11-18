Türkiye'ye yaz geliyor! Kar yağışına ara: Pastırma sıcakları günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 185 Kasım Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde sağanak yağışlara ara verilirken, bilgiye göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Pastırma yazının yaşanacağı yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise fırtına bekleniyor. Fırtınanın hızı, saatte 70 km'yi bulacak. İşte bölge bölge il il hava durumu...