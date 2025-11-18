Menü Kapat
Benim Sayfam
İstanbullular dikkat! BEDAŞ listeyi yayınlandı: 18 Kasım’da yüzlerce mahalle karanlığa gömülecek

Kasım 18, 2025 09:38
1
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

İstanbullular dikkat! BEDAŞ tarafından yayınlanan listeye göre bugün yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle yüzlerce mahalle karanlığa gömülecek. Bakım programı çalışmalarının yanı sıra yatırım programı çalışmalarında da gerçekleşecek kesintiler kimi bölgelerde gün boyu devam edecek. Yapılan açıklamaya göre İstanbul’daki 18 Kasım elektrik kesintisinden en çok Bahçelievler, Arnavutköy, Avcılar ve Bakırköy ilçeleri etkilenecek…

2
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

BEDAŞ İstanbul’da 18 Kasım Salı günü uygulanacak elektrik kesintilerine ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle sabah saat 09.00 sularında başlayan elektrik kesintilerinin birçok bölgede mesai saati bitimine kadar sürmesi bekleniyor. Diğer yandan 18 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri listesinde ilçe ilçe, mahalle mahalle nerede elektrik kesileceği ve saat kaçta geleceğine dair bilgiler yer alıyor…

3
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

18 Kasım’da İstanbul’da elektrik kesintisinin yaşanacağı yerlere dair bilgiyi paylaşan Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi (BEDAŞ) resmi internet sitesinde konuyla ilgili bilgileri tüm vatandaşların erişimine açtı. Kurumun www.bedas.com.tr adresli internet sitesinin ana sayfasında “Planlı kesintiler” bölümü yer alıyor. Ayrıca BEDAŞ mobil web sitesi ve BEDAŞ 186 uygulaması da elektrik kesintileri hakkında bilgi ve ihbar için vatandaşların kullanımına sunuluyor.

4
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

BU UYARILARA DİKKAT

Kentteki planlı elektrik kesintilerini yöneten BEDAŞ kullanıcılara kritik uyarıda bulundu. Elektrik kesinti saatlerini ve yerlerini kamuoyu ile paylaşan kurum, özellikle elektronik cihazların voltaj dalgalanmalarından zarar görmemesi adına, vatandaşların belirtilen saatlerde cihazları adına dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

5
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

18 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

6
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

18 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

7
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

18 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

8
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

18 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

9
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

18 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

10
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

18 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

11
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

18 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

12
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

18 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

13
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

18 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

14
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

18 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

15
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

18 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

16
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

18 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

17
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

18 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

18
18 kasim istanbul elektrik kesintisi 2025

18 KASIM 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

