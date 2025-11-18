İstanbullular dikkat! BEDAŞ listeyi yayınlandı: 18 Kasım’da yüzlerce mahalle karanlığa gömülecek

İstanbullular dikkat! BEDAŞ tarafından yayınlanan listeye göre bugün yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle yüzlerce mahalle karanlığa gömülecek. Bakım programı çalışmalarının yanı sıra yatırım programı çalışmalarında da gerçekleşecek kesintiler kimi bölgelerde gün boyu devam edecek. Yapılan açıklamaya göre İstanbul’daki 18 Kasım elektrik kesintisinden en çok Bahçelievler, Arnavutköy, Avcılar ve Bakırköy ilçeleri etkilenecek…