İstanbullular dikkat! BEDAŞ listeyi yayınlandı: 18 Kasım’da yüzlerce mahalle karanlığa gömülecek

İstanbullular dikkat! BEDAŞ tarafından yayınlanan listeye göre bugün yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle yüzlerce mahalle karanlığa gömülecek. Bakım programı çalışmalarının yanı sıra yatırım programı çalışmalarında da gerçekleşecek kesintiler kimi bölgelerde gün boyu devam edecek. Yapılan açıklamaya göre İstanbul’daki 18 Kasım elektrik kesintisinden en çok Bahçelievler, Arnavutköy, Avcılar ve Bakırköy ilçeleri etkilenecek…
BEDAŞ İstanbul’da 18 Kasım Salı günü uygulanacak elektrik kesintilerine ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle sabah saat 09.00 sularında başlayan elektrik kesintilerinin birçok bölgede mesai saati bitimine kadar sürmesi bekleniyor. Diğer yandan 18 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri listesinde ilçe ilçe, mahalle mahalle nerede elektrik kesileceği ve saat kaçta geleceğine dair bilgiler yer alıyor…
18 Kasım’da İstanbul’da elektrik kesintisinin yaşanacağı yerlere dair bilgiyi paylaşan Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi (BEDAŞ) resmi internet sitesinde konuyla ilgili bilgileri tüm vatandaşların erişimine açtı. Kurumun www.bedas.com.tr adresli internet sitesinin ana sayfasında “Planlı kesintiler” bölümü yer alıyor. Ayrıca BEDAŞ mobil web sitesi ve BEDAŞ 186 uygulaması da elektrik kesintileri hakkında bilgi ve ihbar için vatandaşların kullanımına sunuluyor.
Kentteki planlı elektrik kesintilerini yöneten BEDAŞ kullanıcılara kritik uyarıda bulundu. Elektrik kesinti saatlerini ve yerlerini kamuoyu ile paylaşan kurum, özellikle elektronik cihazların voltaj dalgalanmalarından zarar görmemesi adına, vatandaşların belirtilen saatlerde cihazları adına dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.