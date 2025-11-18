Asya borsalarında deprem! Tokyo'da güne iyi başlayan yok

Kategoriler
Wall Street’teki sert geri çekilme Tokyo’ya da bulaştı. Nikkei ve Topix günü kayıpla kapatırken, 33 sektörün yalnızca biri ayakta kalabildi.
Asya piyasaları haftanın ikinci işlem gününe adeta ters ayakla başladı. Tokyo Borsası’nda, sabah saatlerinden itibaren artan satışlar atmosferi ağırlaştırdı.
Nikkei 225 endeksi yüzde 2,65 gerileyerek 49 bin puanın altına sarktı. Gün içinde kısa bir süreliğine 49.812,95 puanı gören endeks, şu sıralarda 48.956,94 seviyelerinde dalgalanıyor.
Piyasanın geniş göstergesi Topix de nasibini aldı. Endeks yüzde 2 düşerek 3.280,45 puana geriledi. Kısacası, Tokyo’da güne iyi başlayan neredeyse kimse olmadı.
WALL STREET’İN GÖLGESİ: JAPON TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÇÖKTÜ
ABD borsalarındaki keskin satışlar, tahmin edildiği gibi Japonya’ya da ağır bir şekilde yansıdı. Teknoloji hisselerinde tabiri caizse “buton çekildi”:
• SoftBank Group: –%5
• Tokyo Electron: –%3,99
• Advantest: –%2,15
• Fujikura ve Sumitomo Electric Industries: –%6
Riskten kaçış modunun tetiklendiğini söyleyen Asset Management One’ın baş stratejisti Hitoshi Asaoka, “Yüksek değerli teknoloji hisseleri böyle dönemlerde ilk satılanlar oluyor” yorumunu yaptı.
TURİZM VE PERAKENDE CEPHELERİ KARIŞIK
Turizm ve perakende tarafında ise daha dağınık bir tablo var. Muji mağazalarının sahibi Ryohin Keikaku, önceki gün yaşadığı %9,4’lük sert kaybın ardından bugün %1,55 toparlandı.
Öte yandan Isetan Mitsukoshi Holdings, %0,64 değer kaybetti.
Çin’in vatandaşlarına Japonya’ya seyahat konusunda uyarı yapması, özellikle perakende hisselerinde bir gün önce ciddi satışlara yol açmıştı. Etkisi hâlâ tamamen geçmiş değil.
33 SEKTÖRDEN SADECE BİRİ YÜKSELDİ
Tokyo Borsası'nda tablo adeta kırmızıya boyandı. Toplam 33 sektörün 32'si düşerken, günün en sert darbesini %5 gerileyen demir dışı metaller endeksi aldı. Tek bir sektörün bile ayakta kalması zor oldu; piyasalarda havanın ne kadar sisli olduğu ortada.
ABD tarafında ise S&P 500 ve Nasdaq’ın pazartesi günü nisan sonundan bu yana ilk kez kritik teknik seviyelerin altına gerilemesi, küresel risk iştahını iyice bastırmış durumda.