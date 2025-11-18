Asya borsalarında deprem! Tokyo'da güne iyi başlayan yok

33 SEKTÖRDEN SADECE BİRİ YÜKSELDİ

Tokyo Borsası'nda tablo adeta kırmızıya boyandı. Toplam 33 sektörün 32'si düşerken, günün en sert darbesini %5 gerileyen demir dışı metaller endeksi aldı. Tek bir sektörün bile ayakta kalması zor oldu; piyasalarda havanın ne kadar sisli olduğu ortada.

ABD tarafında ise S&P 500 ve Nasdaq’ın pazartesi günü nisan sonundan bu yana ilk kez kritik teknik seviyelerin altına gerilemesi, küresel risk iştahını iyice bastırmış durumda.