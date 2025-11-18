Tekirdağ'da tekvandocuya silahlı saldırıda failler ve yardımcıları enselendi

Tekirdağ'da Tekvando İl Temsilcisi olan Semih Aybek Çorlu'da Şehit Teğmen Caddesi üzerinden silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateşin ardından bacağından yaralanan Aybek'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olya yerine gelen ambulansla tekvando temsilcisi hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI FAİLİNİ SAKLAYAN 2 KİŞİ DE YAKALANDI

Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, kimliği tespit edilen 17 yaşındaki şüpheli E.M.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin saklanmasına yardım eden iki kişi daha polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.