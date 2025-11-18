Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor! Erkek ve kadında en çok verilen isimler listesi

Kategoriler
Erkek ve kız bebeklerde en çok hangi isimlerin tercih edildiği güncel liste ile paylaşıldı. Erkeklerde en çok kullanılan isim Mehmet olurken listedeki isimlerin kaç kişide olduğu da duyuruldu.
Türkiye genelinde erkek nüfusunda en fazla tercih edilen isim Mehmet oldu. İşte liste:
Mustafa: 1.066.554 kişi
Ahmet: 863.817 kişi
Ali: 742.542 kişi
Hüseyin: 577.808 kişi
Kadınlarda en yaygın isim Fatma olarak öne çıkıyor. Listenin devamı ise şöyle:
Ayşe: 915.587 kişi
Emine: 784.176 kişi
Hatice: 714.977 kişi
Zeynep: 704.355 kişi
Alparslan – 8.088 kişi
Göktuğ – 5.683 kişi
Yusuf – 4.880 kişi
Metehan – 4.762 kişi
Ömer Asaf – 4.244 kişi
Kerem – 4.207 kişi
Aslan – 3.920 kişi
Ömer – 3.869 kişi
Miraç – 3.743 kişi
Eymen – 3.676 kişi
Aras – 3.562 kişi
Miran – 3.356 kişi
Atlas – 3.345 kişi
Defne – 7.466 kişi
Asel – 7.347 kişi
Zeynep – 6.540 kişi
Asya – 5.041 kişi
Gökçe – 4.759 kişi
Zümra – 4.685 kişi
Elif – 4.203 kişi
Elisa – 4.197 kişi
Lina – 3.655 kişi
Duru – 3.389 kişi
Umay – 3.348 kişi
Mihra – 3.271 kişi
İnci – 3.179 kişi
Efnan – 3.151 kişi
Miray – 3.069 kişi
Alya – 2.883 kişi
Doğa – 2.800 kişi
Meryem – 2.722 kişi
Nehir – 2.651 kişi