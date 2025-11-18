Menü Kapat
19°
Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor! Erkek ve kadında en çok verilen isimler listesi

Türkiye'de en çok hangi isimler veriliyor merak edilirken güncel son liste belli oldu. Ülkemizde her gün binlerce bebek dünyaya gelirken anne ve babalar çeşitli isimleri tercih ediyor. Türkiye'de en çok verilen isimler listesi ise belli oldu.

Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor! Erkek ve kadında en çok verilen isimler listesi
Erkek ve kız bebeklerde en çok hangi isimlerin tercih edildiği güncel liste ile paylaşıldı. Erkeklerde en çok kullanılan isim olurken listedeki isimlerin kaç kişide olduğu da duyuruldu.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK VERİLEN İSİMLER LİSTESİ ERKEK

genelinde erkek nüfusunda en fazla tercih edilen isim Mehmet oldu. İşte liste:

Mustafa: 1.066.554 kişi

Ahmet: 863.817 kişi

Ali: 742.542 kişi

Hüseyin: 577.808 kişi

Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor! Erkek ve kadında en çok verilen isimler listesi

TÜRKİYE'DE EN ÇOK VERİLEN KADIN İSİMLERİ

Kadınlarda en yaygın isim Fatma olarak öne çıkıyor. Listenin devamı ise şöyle:

Ayşe: 915.587 kişi

Emine: 784.176 kişi

Hatice: 714.977 kişi

Zeynep: 704.355 kişi

Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor! Erkek ve kadında en çok verilen isimler listesi

2024 EN ÇOK KULLANILAN ERKEK İSİMLERİ

Alparslan – 8.088 kişi

Göktuğ – 5.683 kişi

Yusuf – 4.880 kişi

Metehan – 4.762 kişi

Ömer Asaf – 4.244 kişi

Kerem – 4.207 kişi

Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor! Erkek ve kadında en çok verilen isimler listesi

Aslan – 3.920 kişi

Ömer – 3.869 kişi

Miraç – 3.743 kişi

Eymen – 3.676 kişi

Aras – 3.562 kişi

Miran – 3.356 kişi

Atlas – 3.345 kişi

Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor! Erkek ve kadında en çok verilen isimler listesi

2024 EN ÇOK KULLANILAN KIZ İSİMLERİ

Defne – 7.466 kişi

Asel – 7.347 kişi

Zeynep – 6.540 kişi

Asya – 5.041 kişi

Gökçe – 4.759 kişi

Zümra – 4.685 kişi

Elif – 4.203 kişi

Elisa – 4.197 kişi

Lina – 3.655 kişi

Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor! Erkek ve kadında en çok verilen isimler listesi

Duru – 3.389 kişi

Umay – 3.348 kişi

Mihra – 3.271 kişi

İnci – 3.179 kişi

Efnan – 3.151 kişi

Miray – 3.069 kişi

Alya – 2.883 kişi

Doğa – 2.800 kişi

Meryem – 2.722 kişi

Nehir – 2.651 kişi

