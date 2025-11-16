Menü Kapat
Bebek emekleme yarışması gülümsetti: Tam kazanacakken geri döndü

'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen bebek gülümseten anlara sahne oldu. Bebeklerin bazısı korkup ağladı, bazısı tam kazanacakken geri döndü. Bu renkli görüntüler herkesi gülümsetti. Ailelerin bebekleri motive etek için çabası da dikkat çekti. Kurulan parkurda yarışan minikleri ailelerinden bir kişi parkurun başında bırakırken diğeri ise parkurun sonunda çeşitli yöntemlerle çağırdı. Miniklerin sevdiği oyuncaklar, sevdiği eşyalar ve sevdiği kişilerle parkurun sonuna gelmesi beklenirken bazıları yarışın tadını çıkardı bazıları ise kalabalık ve alkışların etkisiyle kendisini ağlamaktan geriye koyamadı. Asel isimli minik yarışmacı ise tam bitiş çizgisine kadar geldi ancak arkadaşlarının geride kaldığını görünce çizgiden geriye döndü. O anlar ise herkesi güldürdü.
Gerçekleşen organizasyonun sorumlusu Servet Yıldırım, miniklerin yarışlarının ailelerinde de büyük bir heyecan oluşturduğunu ifade ederek, "Bu yıl bebek emekleme yarışmasının 2'ncisini düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımızda çok aşırı talep görmüştü. Çok eğlenceli geçmişti. Bu yıl da aynı şekilde eğlenceli geçiyor. Bebeklerden daha çok anne babalar yarışın içerisinde. Onlar daha çok çocuğunu bitiş çizgisine yetiştirmenin peşindeler" dedi.

