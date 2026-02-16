Reynmen ve Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan ünlü isimler Barış Murat Yağcı ve Reynmen'in uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın saç örneğinden yapılan testte esrar ve kokain pozitif çıktı.



Barış Murat Yağcı’nın ise uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.



