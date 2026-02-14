Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Fenomenler Mazlum Aktürk ve Berkcan Güven'in uyuşturucu testi sonuçları belli oldu

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Toşko lakaplı sosyal medya fenomeni Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu test sonucu belli oldu. Aktürk'ün test sonucunun YouTuber Berkcan Güven'le birlikte pozitif çıktığı öğrenildi.

Fenomenler Mazlum Aktürk ve Berkcan Güven'in uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.02.2026
20:45
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
20:45

Aylardır Türkiye gündeminde yer alan ünlülerin içinde bulunduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılmasının ardından video paylaşımı yapan "Toşko" olarak bilinen Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu testi sonucu açıklandı.

"TOŞKO" UYUŞTURUCU TEST SONUCU BELLİ OLDU

X'teki mizahi paylaşımlarıyla tanınan "Toşko" Mazlum Aktürk'ün 31 Ocak 2026'da gözaltına alındıktan sonra verdiği uyuşturucu testinin sonucu Yenişafak'tan Burak Doğan tarafından duyuruldu.

Fenomenler Mazlum Aktürk ve Berkcan Güven'in uyuşturucu testi sonuçları belli oldu

Mazlum Aktürk için yapılan uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Aktürk'ün test sonucunda kokain, metanfetamin, esrara rastlandığı da öğrenildi.

YOUTUBER BERKCAN GÜVEN'İN UYUŞTURUCU TESTİ DE POZİTİF

Aynı soruşturmada gözaltına alınan ve serbest bırakılan YouTuber Berkcan Güven'in uyuşturucu testi de pozitif çıktı. Ayrıca Güven'e yapılan uyuşturucu testinde thc-esrar bulgusuna da rastlandı.

ETİKETLER
#fenomen
#Uyuşturucu Testi
#Berkcan Güven
#Mazlum Aktürk
#Toşko
#Magazin
