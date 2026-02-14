Fenomenler Mazlum Aktürk ve Berkcan Güven'in uyuşturucu testi sonuçları belli oldu

Kategoriler
Aylardır Türkiye gündeminde yer alan ünlülerin içinde bulunduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılmasının ardından video paylaşımı yapan “Toşko” olarak bilinen fenomen Mazlum Aktürk’ün uyuşturucu testi sonucu açıklandı.
X’teki mizahi paylaşımlarıyla tanınan “Toşko” Mazlum Aktürk'ün 31 Ocak 2026’da gözaltına alındıktan sonra verdiği uyuşturucu testinin sonucu Yenişafak'tan Burak Doğan tarafından duyuruldu.
Mazlum Aktürk için yapılan uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Aktürk'ün test sonucunda kokain, metanfetamin, esrara rastlandığı da öğrenildi.
Aynı soruşturmada gözaltına alınan ve serbest bırakılan YouTuber Berkcan Güven’in uyuşturucu testi de pozitif çıktı. Ayrıca Güven'e yapılan uyuşturucu testinde thc-esrar bulgusuna da rastlandı.