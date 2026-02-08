Gözaltına alınan fenomenler Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Gittikçe genişleyen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan 6 şüphelinin durumu belli oldu.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada; "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alınan Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ve Taha Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından fenomenler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık ifadeleri alındı.

Savcılığın tutuklama istediği 6 fenomen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.