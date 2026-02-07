Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Clubhouse'nin sahibi Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Menderes Utku çıktı! Hakkında tutuklama talebi

İstanbul'un ünlü mekanlarından Clubhouse Bebek'e uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün düzenlenen baskında gözaltına alınan mekan işletmecisi Menderes Utku'nun Yeşilçam'ın çocuk yıldızı olduğu ortaya çıktı. Yıldız, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 21:39

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 6 Şubat Cuma günü polis ekipleri tarafından Clubhouse Bebek isimli İstanbul'un ünlü bir mekanına baskın yapıldı

POLİSLER NARKOTİK KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPTI

Bebek'teki Clubhouse'a gündüz saatlerinde yapılan operasyona 100 polis ile 5 K-9 arama köpeği katıldı.

Polis, içerde bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yaparken mekana giriş ve çıkışlar bir süre yasaklandı.

Clubhouse'nin sahibi Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Menderes Utku çıktı! Hakkında tutuklama talebi

ÜYELER DIŞINDA KİMSE GİREMİYOR

Üyeler dışında kimsenin alınmadığı mekanda, aktardığına göre spor salonu, toplantı odaları ve restoran bölümünün bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN İŞLETMECİ MENDERES UTKU YEŞİLÇAM'IN ÇOCUK YILDIZI ÇIKTI

Ekipler, arama işlemlerinin ardından mekandan ayrılırken eğlence mekanının işletmecisi Menderes Utku gözaltına alındı.

Menderes Utku'nun, Yeşilçam filmlerinde rol aldığı ve dönemin çocuk yıldızlarından biri olduğu ortaya çıktı.

Clubhouse'nin sahibi Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Menderes Utku çıktı! Hakkında tutuklama talebi

Yapımcı, yönetmen ve senarist Ümit Utku'nun torunu olan Menderes Utku, 1972'de Afacan Küçük Serseri ile 8. Altın Portakal Film Festivali'nde, 1973'te Afacan Harika Çocuk ile 10. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi çocuk oyuncu seçilme başarısını gösterdi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Clubhouse adlı mekanın işletmecisi olan gözaltındaki Menderes Utku tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Utku ile ilgili savcılığın sevk yazısında uyuşturucuya özendirme suçu kapsamında, uyarıcı ya da uyuşturucu maddelerin teminini kolaylaştırma suçu yer aldı.

