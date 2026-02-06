Menü Kapat
 Selahattin Demirel

İstanbul'da Clubhouse'a narkotik baskını! Operasyonda Bebek Otel detayı da var

İstanbul'da Clubhouse isimli mekana uyuşturucu baskını yapıldı. 100 narkotik polisinin görev aldığı operasyonun düzenlendiği mekan, Bebek Otel ile aynı ortaklara sahip bulunuyor.

İstanbul'da Clubhouse'a narkotik baskını! Operasyonda Bebek Otel detayı da var
06.02.2026
06.02.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması genişliyor. Polis ekipleri tarafından ünlü bir mekana daha operasyon yapıldı.

POLİSLER NARKOTİK KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPTI

İstanbul'un ünlü mekanlarından Bebek'teki Clubhouse'a gündüz saatlerinde yapılan operasyona 100 polis ile 5 K-9 arama köpeği katıldı.

BEBEK OTEL'İN ORTAKLARINA AİT

Söz konusu mekanın "uyuşturucu" ve "fuhuş" operasyonları sonrası mahkeme kararıyla mühürlenen ünlü Bebek Otel'in ortaklarına ait olduğu iddialar arasında yer alıyor.

ÜYELER DIŞINDA KİMSE GİREMİYOR

Üyeler dışında kimsenin alınmadığı mekanda, Sabah gazetesinin aktardığına göre spor salonu, toplantı odaları ve restoran bölümünün bulunduğu öğrenildi. Savcılığın soruşturmasında elde edilen yeni ifadelerde Clubhouse isimli mekanda akşam uyuşturucu ve fuhuş partileri yapıldığı öne sürüldü. Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Oteldeki partilere davet ettiği kadınlara burada VİP üyelik sunduğu da iddialar arasında.

