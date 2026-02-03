Uyuşturucu soruşturmasında 6 ismin test sonucu ortaya çıktı

Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 29 Ocak’ta yapılan operasyonda gözaltına alınan kişilerin test sonuçları belli oldu. Emrah Bağdatlı, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal ile birlikte partide oldukları öne sürülen 6 ismin sonuçları açıklandı.

Melisa Gadiş, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karaaslan'ın testleri pozitif çıktı. Hatice Kuzu ve Selin Özgeçici’nin ise test sonuçları negatif çıktı.

Ayrıntılar geliyor...