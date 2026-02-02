Menü Kapat
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni detay! İfadesinde her şeyi anlattı: VIP odada uyuşturucu partisi

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kapsamında tutuklanan Aybike Acer'in ifadesi ortaya çıktı. Kendisinin uyuşturucu kullanmadığını belirten Acer, ancak bir restoranın VIP odasında uyuşturucu kullanıldığına tanık olduğunu söyledi.

02.02.2026
02.02.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri olan Aybike Acer'in ifadesi ortaya çıktı.

VIP ODADA UYUŞTURUCU PARTİLERİ

İfadesinde kendisinin uyuşturucu kullanmadığını belirten Acer, arkadaşının doğum günü için gittiği bir restoranda uyuşturucu kullanıldığını, söz konusu kutlamanın, restoranın VIP oda olarak tabir edilen kısmında yapıldığını söyledi. Acer, şüphelilerden Burcu Esra Büken ve Fatma Genç'i burada tanıdığını kaydetti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının tutuklu sanığı Hüseyin Köksal'ı da tanıdığını belirten Acer, yaklaşık 4 yıl önce bir alışveriş merkezinde Gönül isimli arkadaşıyla bir araya geldiklerini, bu ortamda Köksal'ın, kız arkadaşı ve şoförünün de bulunduğunu aktardı.

"BİRKAÇ KEZ GÖRÜŞTÜK VE MESAJLAŞTIK"

Köksal'ın bir süre sonra buradan ayrıldığını aktaran Acer, şöyle devam etti:

"Aradan bir süre geçtikten sonra ilerleyen günlerde arkadaşım Gönül'ün daveti üzerine Hüseyin Köksal ile Zorlu Center isimli AVM'nin bulunduğu binanın rezidans kısmında bir araya geldik. Söz konusu kral dairesine gittiğimde 6-7 kişilik bir arkadaş grubu vardı. Arkadaşım Gönül ve benim yanı sıra Hüseyin Köksal, (İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının firarisi) Emrah Bağdatlı ve (İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının tutuklu sanığı) Murat Ongun isimli şahıslar da oradaydı. Ben o dönemde bu şahısların kim olduklarını, kamuoyu tarafından tanınan kişiler olduklarını bilmiyordum. İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar sırasında her 3 şahsı televizyonda görmem üzerine bu kişilerin gerçek kimliklerini öğrendim. Buluşmada hep birlikte yemek yiyip sohbet ettikten sonra oradan ayrıldım. Devamında Emrah Bağdatlı isimli şahısla telefon üzerinden birkaç kez görüştük ve mesajlaştık. Encak Emrah ve diğer şahıslarla bir daha yüz yüze görüşmedik."

#Gündem
#Gündem
