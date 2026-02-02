Barış Murat Yağcı Türkiye'ye ayak basar basmaz gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden Barış Murat Yağcı bugün öğle saatlerinde havalimanında gözaltına alındı.

BARIŞ MURAT YAĞCI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında dün 11 şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Barış Murat Yağcı, bugün öğle saatlerinde Türkiye’ye döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındı. Yağcı, işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

NİSA BÖLÜKBAŞI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Öte yandan soruşturmada gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Survivor Nisa ise sessizliğini koruyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI KAÇ YAŞINDA?

21 Ocak 1991 İzmir doğumlu Barış Murat Yağcı, Kocamın Ailesi, Kiralık Aşk ve Şevkat Yerimdar dizilerinde rol almıştır. Survivor'a ilk kez 2020 yılında katıldı ve ikinci oldu.