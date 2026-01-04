Kakao fiyatlarında sert düşüş: Bir yılda yüzde 48 eridi

2024’te arz endişeleriyle rekor kıran kakao, 2025'te üretim beklentilerinin güçlenmesi ve ticaret belirsizliklerinin azalmasıyla son yılların en sert düşüşünü yaşadı.

Küresel ölçekte kuraklık, üretimde yaşanan aksamalar ve jeopolitik gelişmeler tarım emtialarında dalgalanmayı artırdı. Bu dalgalanmanın en sert hissedildiği ürünlerden biri de kakao oldu. Geçtiğimiz yıl boyunca fiyatlar hızla yükselirken, bu yıl tablo tersine döndü.