Kakao fiyatlarında sert düşüş: Bir yılda yüzde 48 eridi

Ocak 04, 2026 16:11
1
2024’te arz endişeleriyle rekor kıran kakao, 2025'te üretim beklentilerinin güçlenmesi ve ticaret belirsizliklerinin azalmasıyla son yılların en sert düşüşünü yaşadı.

Küresel ölçekte kuraklık, üretimde yaşanan aksamalar ve jeopolitik gelişmeler tarım emtialarında dalgalanmayı artırdı. Bu dalgalanmanın en sert hissedildiği ürünlerden biri de kakao oldu. Geçtiğimiz yıl boyunca fiyatlar hızla yükselirken, bu yıl tablo tersine döndü.

2
REKORUN ARDINDAN HIZLI GERİ ÇEKİLME

Kakaonun ton fiyatı 2024’te, özellikle arz endişeleriyle 12 bin 931 dolara kadar çıkarak rekor tazelemişti. Yıl sonunda fiyatlar 11 bin 675 dolar seviyesinde kapanmış, Batı Afrika’daki olumsuz hava koşulları ve küresel stoklardaki düşüş “ralli”yi desteklemişti. Ancak kuraklık endişelerinin hafiflemesi ve rekolte beklentilerinin artmasıyla birlikte fiyatlar yön değiştirdi.

3
TARİHİ DÜŞÜŞ KAYDA GEÇTİ

ABD’de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange verilerine göre, kakaonun ton fiyatı 2025’te yüzde 48,1 gerileyerek tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşünü yaşadı. Yıl sonu fiyatı 6 bin 65 dolar oldu. Açıkçası, piyasadaki bu hız, yatırımcıların beklediğinden de sertti.

4
TARİFELER VE TİCARET ETKİSİ

Düşüşte, ABD’nin kakao ürünlerine yönelik tarifeleri kaldırma planını duyurması da etkili oldu. ABD’nin büyük miktarda tükettiği ancak üretemediği bazı tarım ürünlerini tarife dışı bırakması, kakao piyasasında satış baskısını artırdı. Gümrük vergilerinin kaldırılmasıyla ticaret aksaklıklarının azalması ve belirsizliklerin hafiflemesi, tedarik zincirinde daha düşük maliyet beklentilerini öne çıkardı.

5
Buna ek olarak, Avrupa Parlamentosu'nun orman alanlarına zarar verilerek üretilen ürünlerin Avrupa Birliği’ne ithalatını sınırlayan yeni kuralların bir yıl daha ertelenmesine destek vermesi de fiyatlardaki düşüşü besleyen unsurlar arasında yer aldı.

TGRT Haber
