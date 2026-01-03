Menü Kapat
Kariyerini bırakıp tarlaya girdi, hazineyi buldu! Adana’dan dünyaya "Beyaz Altın" satıyor

Ocak 03, 2026 12:17
Beyaz Altın

Adana'da ortağı olduğu tekstil atölyesinden ayrılıp tarımla ilgilenmeye başlayan girişimci Seyfettin Kavak, yetiştirdiği ak zambak (Lillium candidum) soğanı ve tohumunu Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

Küçük yaştan beri tekstil sektöründe çalışan 32 yaşındaki Kavak, 2021'de birikimlerini kullanarak bir arkadaşıyla tekstil atölyesi açtı.
 

hobi olarak başladı

Yıl sonuna doğru işlerin düşündüğü gibi gitmemesi üzerine iş yerini ortağına devredip arayışa giren Kavak, Karaisalı ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde 50 dönüm alanı kiralayıp sebze yetiştirmeye başladı.

Bu üretimden de zarar eden Kavak, bu kez de daha önceleri hobi olarak yetiştirdiği soğanlı bitkileri gelir amaçlı üretmeye karar verdi.
 

ak zambak pazarı

Çukurova Agro-Kıymetli Bitkiler firmasını kuran Kavak, 2023'te bir dönümlük alanda AR-GE amaçlı ak zambak üretimine başladı.

Kavak, üretiminin ilk yılında elde ettiği soğan ve tohumları Ankara, Zonguldak, Diyarbakır, Konya başta olmak üzere çok sayıda ile gönderdi.
 

ak zambak soğanı

Talebin artmasıyla üretim alanını 3 dönüme çıkaran Kavak, ak zambak soğanını iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da göndermeye hazırlanıyor.
 

ak zambak

ÖNCE SIKINTI YAŞADI, ŞİMDİ SİPARİŞE YETİŞEMİYOR

Girişimci Seyfettin Kavak, tekstil atölyesini devrettikten sonra başladığı tarımda ilk etapta deneyiminin olmaması nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyledi.

 

zambak soğanı safran soğanı

Sebze yetiştiriciliğinden umduğunu bulamaması üzerine yıllardır merak duyduğu soğanlı bitki ekimine yöneldiğini dile getiren Kavak, şöyle konuştu:

"Gerekli izin ve ruhsatları alıp geçmişte zaten hobi olarak yetiştirdiğim ak zambağın tarımsal üretimine bismillah diyerek başladım. Yetiştirdiğim ürünleri çoğaltarak belli bir seviyeye geldim. Geçen sürede ekim alanı ve miktarını artırdım. Şu an çok şükür 3 dönüme yakın alanda ak zambak üreticiliği yapıyorum. İşçiliği az, eşimle çalışıyoruz. Üretiminde herhangi bir problem olmayan, pazarı da gayet şeffaf ve hazır olan bir iş sektörü."
 

zambak soğanı

Kavak, yetiştiriciliğinin ilk yılında hemen ürün almaya başladığını ve bunları pek çok kente gönderdiğini belirtti.

İç piyasaya satış yaptıkça ihracatçı firmaların da kendisiyle temas kurduğunu anlatan Kavak, Hollanda'ya ak zambak soğanı göndermek için anlaşma yaptığını dile getirdi.
 

ak zambak soğanı

Kavak, mevcut durumda 3 dönümlük alandan ortalama 60-80 ak zambak soğanı elde ettiğini belirtti.
 

ak zambak soğanı

ÜRETİM ALANINI BÜYÜTECEK

Üretim alanını genişletmeyi planladığını söyleyen Kavak, şunları ifade etti:

"Önümüzdeki 2026-2027 sezonunda ak zambak üretimimi 10 dönüm seviyesine çıkarmayı planlıyorum. Ayrıca 5 dönümlük bir alanda safran üretimi yapıyorum, orayı da büyüteceğim. Bu anlamda biz çok mutluyuz. Üretmeyi, ülkeme katkıda bulunmayı seven birisiyim. Emeğimin hakkını aldığım zaman çok daha mutlu olan birisiyim. Üretimimi severek yapıyorum çünkü ürünün hakkını alabiliyorum. Bu da beni sevindiren en önemli pozitif yön."

Kavak, girişimcilere veya hobi sahiplerine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

