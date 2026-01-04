Kriz büyüyor: Dev marka gizli zam yaptı, siparişleri iptal ediyor

Kategoriler
Yeni yılla birlikte envanterini güncelleyen Corsair, fiyatları haber vermeden artırıp mevcut siparişleri iptal edince müşterilerin tepkisini çekti.
Yeni yıla girilirken donanım piyasasında hareketlilik artmış durumda. Özellikle bellek tarafında yaşanan sıkıntılar, 2026 boyunca fiyatların ciddi şekilde yükselebileceği beklentisini güçlendiriyor. DRAM üretimindeki sorunlar, pek çok üreticiyi ya lansmanları ertelemeye ya da fiyatları erkenden yukarı çekmeye zorluyor.
Sektör kulislerinde konuşulanlara göre, bellek tedarikinde yaşanan daralma bu yıl donanım fiyatlarını doğrudan etkileyecek. Bazı firmalar zam takvimini önceden açıklayarak kullanıcıya son bir satın alma fırsatı sunarken, bazıları bu süreci daha sessiz yürütmeyi tercih ediyor. Tartışmaların odağındaki isim ise bu kez Corsair oldu.
Son günlerde sosyal medyaya ve şikâyet platformlarına yansıyan iddialara göre Corsair, daha önce verilen bazı hazır PC siparişlerini iptal etmeye başladı. Bir müşterinin anlatımına göre, 3.499 dolar karşılığında satın alınan Corsair Vengeance sisteminin faturası kesilmesine rağmen firmadan bir e-posta geldi ve siparişin iptal edildiği bildirildi.
Asıl tepki çeken nokta ise bundan sonra yaşandı. Aynı sistemi yeniden sipariş etmek isteyen müşteri, bu kez 4.299 dolarlık güncellenmiş bir fiyatla karşılaştı. Yani aradaki fark az değil, doğrudan hissedilen bir zam söz konusu.
Corsair gibi köklü bir markanın, herhangi bir ön duyuru yapmadan fiyat artışına gitmesi ve bunu mevcut siparişleri iptal ederek uygulaması kullanıcıların tepkisini çekti. Özellikle AMD ve Framework gibi firmaların zam tarihlerini önceden açıklayıp müşterilere kısa da olsa bir geçiş süresi tanıdığı hatırlatılıyor.