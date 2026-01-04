Kriz büyüyor: Dev marka gizli zam yaptı, siparişleri iptal ediyor

Son günlerde sosyal medyaya ve şikâyet platformlarına yansıyan iddialara göre Corsair, daha önce verilen bazı hazır PC siparişlerini iptal etmeye başladı. Bir müşterinin anlatımına göre, 3.499 dolar karşılığında satın alınan Corsair Vengeance sisteminin faturası kesilmesine rağmen firmadan bir e-posta geldi ve siparişin iptal edildiği bildirildi.

Asıl tepki çeken nokta ise bundan sonra yaşandı. Aynı sistemi yeniden sipariş etmek isteyen müşteri, bu kez 4.299 dolarlık güncellenmiş bir fiyatla karşılaştı. Yani aradaki fark az değil, doğrudan hissedilen bir zam söz konusu.