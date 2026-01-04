Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kriz büyüyor: Dev marka gizli zam yaptı, siparişleri iptal ediyor

Ocak 04, 2026 16:32
1
Kriz büyüyor: Dev marka gizli zam yaptı, siparişleri iptal ediyor

Yeni yılla birlikte envanterini güncelleyen Corsair, fiyatları haber vermeden artırıp mevcut siparişleri iptal edince müşterilerin tepkisini çekti.

2
Kriz büyüyor: Dev marka gizli zam yaptı, siparişleri iptal ediyor

Yeni yıla girilirken donanım piyasasında hareketlilik artmış durumda. Özellikle bellek tarafında yaşanan sıkıntılar, 2026 boyunca fiyatların ciddi şekilde yükselebileceği beklentisini güçlendiriyor. DRAM üretimindeki sorunlar, pek çok üreticiyi ya lansmanları ertelemeye ya da fiyatları erkenden yukarı çekmeye zorluyor.

3
Kriz büyüyor: Dev marka gizli zam yaptı, siparişleri iptal ediyor

DRAM ENDİŞESİ ÜRETİCİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Sektör kulislerinde konuşulanlara göre, bellek tedarikinde yaşanan daralma bu yıl donanım fiyatlarını doğrudan etkileyecek. Bazı firmalar zam takvimini önceden açıklayarak kullanıcıya son bir satın alma fırsatı sunarken, bazıları bu süreci daha sessiz yürütmeyi tercih ediyor. Tartışmaların odağındaki isim ise bu kez Corsair oldu.

4
Kriz büyüyor: Dev marka gizli zam yaptı, siparişleri iptal ediyor

Son günlerde sosyal medyaya ve şikâyet platformlarına yansıyan iddialara göre Corsair, daha önce verilen bazı hazır PC siparişlerini iptal etmeye başladı. Bir müşterinin anlatımına göre, 3.499 dolar karşılığında satın alınan Corsair Vengeance sisteminin faturası kesilmesine rağmen firmadan bir e-posta geldi ve siparişin iptal edildiği bildirildi.

Asıl tepki çeken nokta ise bundan sonra yaşandı. Aynı sistemi yeniden sipariş etmek isteyen müşteri, bu kez 4.299 dolarlık güncellenmiş bir fiyatla karşılaştı. Yani aradaki fark az değil, doğrudan hissedilen bir zam söz konusu.

5
Kriz büyüyor: Dev marka gizli zam yaptı, siparişleri iptal ediyor

"SESSİZ ZAM" ELEŞTİRİSİ

Corsair gibi köklü bir markanın, herhangi bir ön duyuru yapmadan fiyat artışına gitmesi ve bunu mevcut siparişleri iptal ederek uygulaması kullanıcıların tepkisini çekti. Özellikle AMD ve Framework gibi firmaların zam tarihlerini önceden açıklayıp müşterilere kısa da olsa bir geçiş süresi tanıdığı hatırlatılıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.