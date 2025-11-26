Motosiklet gösterisi faciayla sonuçlandı! Sürücü feci şekilde öldü

Brezilya’da düzenlenen bir motosiklet gösterisi faciayı beraberinde getirdi. Penha şehrindeki Beto Carrero World adlı tema parkta gerçekleştirilen Hot Wheels Epic Show isimli motosiklet gösterisi sırasında 36 yaşındaki Lurrique Ferrari adlı sürücü bir rampadan diğerine atladığı sırada rampaya çarptı.

Yüzlerce seyircinin önünde gerçekleşen feci kazanın ardından olay yerine ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ferrari, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.