Motosikleti görünce panik yaptı, önüne atladı! O anlar kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, otogar yönünden çarşı istikametine seyreden A.M.Y.’nin kullandığı motosiklet, yolda yürüdüğü sırada bir anda kaldırıma doğru yönelen İ.İ. isimli yaşlı adama çarptı. Kaza sonrası takla atan yaya, yüzünün kaldırıma çarpması sonrası yaralandı. Yaralı yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.