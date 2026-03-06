Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı tutuklamaya götüren süreç ortaya çıktı: Ece Sevim tek tek anlattı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın irtikap soruşturmasında tutuklanmasına neden olan süreçle ilgili Ece Sevim önemli detayları paylaştı. Sevim, Bolu'daki marketlerden "Öğrencilere burs verme" gerekçesiyle "reklam" adı altında para istendiğini ve belediyeyle sözleşme imzalayarak denetimlerden kaçanlar olduğunu açıkladı.

Selahattin Demirel
06.03.2026
00:39
06.03.2026
00:50

Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki market yöneticileriyle yapılan toplantıyla ilgili ifadesinde "Kendilerine kurmayı düşündüğümüz vakfı desteklemeleri konusunda ricada bulundum. Bu şahıslardan kesinlikle doğrudan, zorla ve baskıyla para isteme ya da menfaat temin etme durumum olmadı. Amacımız, kurma aşamasında olduğumuz yardım vakfını desteklemekti." cümleleriyle savunma yapmıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı tutuklamaya götüren süreç ortaya çıktı: Ece Sevim tek tek anlattı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı tutuklamaya götüren süreç ortaya çıktı: Ece Sevim tek tek anlattı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, market yöneticilerinden vakıf kurma bahanesiyle 'reklam hizmeti' adı altında para istediği iddiaları üzerine başlatılan irtikap soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.
Gazeteci Ece Sevim, Tanju Özcan'ın zincir market temsilcilerini toplayarak, kurmayı düşündükleri bir firma aracılığıyla billboard ve LED ekran kiralama işlemine ortak olmalarını istediğini ve elde edilecek paranın öğrencilere burs olarak verileceğini belirttiğini aktardı.
Toplantıda, bazı market temsilcilerinin fiyatı yüksek bulduğu veya bu işe yanaşmak istemediği, ancak Özcan'ın bu konuda ısrarcı olduğu iddia edildi.
Olayla ilgili denetimler yapıldığı ve bazı zincir marketlerin bu denetimlerden sözleşme imzalayarak kurtulduğu belirtildi.
İlginç bir şekilde, soruşturmayı başlatan şikayetçi olsa da, metinde yer alan ifadelere göre genel olarak market yöneticilerinin şikayetçi olmadığı vurgulandı.
Tanju Özcan'ın daha önceki bir videosunda, bu durumu vatandaşların ve öğrencilerin bursu için yaptığı bir iş olarak savunduğu ve kabul etmeyen marketleri boykot etme çağrısı yaptığı bilgisi paylaşıldı.
Özcan'ı tutuklamaya götüren süreçle ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı'nda önemli bilgiler paylaşıldı. Gazeteci Ece Sevim, soruşturmaya neden olan olayla ilgili detayları açıklayarak market yöneticilerinden "Öğrencilere burs verme" gerekçesiyle "reklam hizmeti" adı altında para istendiğine işaret etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı tutuklamaya götüren süreç ortaya çıktı: Ece Sevim tek tek anlattı

"BELEDİYEDE MARKET TEMSİLCİLERİNİ TOPLUYORLAR"

Sevim, programdaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Belediyede zincir marketlerin temsilcilerini topluyorlar. Diyorlar ki 'Bizim böyle bir firmamız var. Bu firma aracılığıyla biz billboardları, LED ekranları kiralıyoruz. Siz de gelin burada bizim kiralama işlemimize ortak olun. Biz de bu paralarla çocuklara burs verelim. Böyle bir faydamız olsun vatana, millete.' Onlardan fiyatı yüksek bulanlar oluyor, istemeyiz diyenler oluyor. Orada da işte iddialara göre Tanju Bey de 'Hayır bunu vereceksiniz. Biz burada kararlıyız. Bu işi yapacağız' diyor.

"İLGİNÇ BİR DURUM VAR: HİÇBİRİ ŞİKAYETÇİ DEĞİL"

Sonrasında bir denetimlerin olduğu belirtiliyor ve hatta bununla ilgili yürütmeyi durdurma kararları, zincir marketler başvuruyorlar teker teker mahkemeye. Bu denetimlerden sözleşme imzalayarak kurtulduğunu söyleyen yöneticiler var. Şöyle ilginç bir durum var: Hiçbiri şikâyetçi değil.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı tutuklamaya götüren süreç ortaya çıktı: Ece Sevim tek tek anlattı

Diyelim ki 30 tane billboard var. 10 bin liradan anlaşmış aylık. Birkaç milyon aylık bir şey var. Bütün Bolu'daki öğrencilere burs verebilecek bir şey var.

Bir şikayet var fakat sonra şikayetçiler değişmiş. İfadelere baktığımda mağdur şikayetçiler, müştekiler var ama her birinin ifadesinin sonunda 'Ben şikayetçi değilim.' diyor.

"TANJU ÖZCAN 2 MARKET İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI YAPMIŞ"

Bir şikayetçi üzerinden bu süreç başlamış ama ardından öyle İlerlememiş. Tanju Özcan'da şöyle bir şeyi gözlemledim. Daha öncesinde bir videosu var. Videoda bu süreci anlatıyor aslında. Politik olarak bunu savunuyor. Yani yanlış bir yerde durmadığını düşündüğü için diyor ki 'Ben bu noktada vatandaşlarım, öğrencilerin bursu için bu işi yaptım. Belediye olarak buralardan zincir marketlerden biz yardım aldık, iş yaptık. Hatta bunları kabul etmeyen 2 tane market vardı. Tüm Bolululardan bu marketleri boykot etmesini istiyorum.' diyor."

