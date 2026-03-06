Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı tutuklamaya götüren süreç ortaya çıktı: Ece Sevim tek tek anlattı

Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki market yöneticileriyle yapılan toplantıyla ilgili ifadesinde "Kendilerine kurmayı düşündüğümüz vakfı desteklemeleri konusunda ricada bulundum. Bu şahıslardan kesinlikle doğrudan, zorla ve baskıyla para isteme ya da menfaat temin etme durumum olmadı. Amacımız, kurma aşamasında olduğumuz yardım vakfını desteklemekti." cümleleriyle savunma yapmıştı.

Özcan'ı tutuklamaya götüren süreçle ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı'nda önemli bilgiler paylaşıldı. Gazeteci Ece Sevim, soruşturmaya neden olan olayla ilgili detayları açıklayarak market yöneticilerinden "Öğrencilere burs verme" gerekçesiyle "reklam hizmeti" adı altında para istendiğine işaret etti.

"BELEDİYEDE MARKET TEMSİLCİLERİNİ TOPLUYORLAR"

Sevim, programdaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Belediyede zincir marketlerin temsilcilerini topluyorlar. Diyorlar ki 'Bizim böyle bir firmamız var. Bu firma aracılığıyla biz billboardları, LED ekranları kiralıyoruz. Siz de gelin burada bizim kiralama işlemimize ortak olun. Biz de bu paralarla çocuklara burs verelim. Böyle bir faydamız olsun vatana, millete.' Onlardan fiyatı yüksek bulanlar oluyor, istemeyiz diyenler oluyor. Orada da işte iddialara göre Tanju Bey de 'Hayır bunu vereceksiniz. Biz burada kararlıyız. Bu işi yapacağız' diyor.

"İLGİNÇ BİR DURUM VAR: HİÇBİRİ ŞİKAYETÇİ DEĞİL"

Sonrasında bir denetimlerin olduğu belirtiliyor ve hatta bununla ilgili yürütmeyi durdurma kararları, zincir marketler başvuruyorlar teker teker mahkemeye. Bu denetimlerden sözleşme imzalayarak kurtulduğunu söyleyen yöneticiler var. Şöyle ilginç bir durum var: Hiçbiri şikâyetçi değil.

Diyelim ki 30 tane billboard var. 10 bin liradan anlaşmış aylık. Birkaç milyon aylık bir şey var. Bütün Bolu'daki öğrencilere burs verebilecek bir şey var.

Bir şikayet var fakat sonra şikayetçiler değişmiş. İfadelere baktığımda mağdur şikayetçiler, müştekiler var ama her birinin ifadesinin sonunda 'Ben şikayetçi değilim.' diyor.

"TANJU ÖZCAN 2 MARKET İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI YAPMIŞ"

Bir şikayetçi üzerinden bu süreç başlamış ama ardından öyle İlerlememiş. Tanju Özcan'da şöyle bir şeyi gözlemledim. Daha öncesinde bir videosu var. Videoda bu süreci anlatıyor aslında. Politik olarak bunu savunuyor. Yani yanlış bir yerde durmadığını düşündüğü için diyor ki 'Ben bu noktada vatandaşlarım, öğrencilerin bursu için bu işi yaptım. Belediye olarak buralardan zincir marketlerden biz yardım aldık, iş yaptık. Hatta bunları kabul etmeyen 2 tane market vardı. Tüm Bolululardan bu marketleri boykot etmesini istiyorum.' diyor."