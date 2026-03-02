Menü Kapat
Gündem
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında flaş gelişme: Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Bolu Belediyesine ilişkin yürütülen irtikap soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve diğer 13 kişinin savcılıktaki ifade işlemleri sona erdi. Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 10 kişi için adli kontrol talebinde bulunuldu.

Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında flaş gelişme: Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında geçtiğimiz günlerde başlatıldı. Operasyon kapsamında Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat Cumartesi sabahı 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda 'ın da aralarında yer aldığı 13 kişi gözaltına alındı.

TANJU ÖZCAN'IN DA ARALARINDA YER ALDIĞI 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer aldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

2 gün süren ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 kişi, sabahın erken saatlerinde önce sağlık kontrolüne götürüldü, sonrasında ise Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Bolu Adliyesi’ndeki savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanan Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can’ın tutuklama talebiyle, Bolu Belediyesi yönetiminden ve bağlantılı kurum temsilcilerinden 10 kişinin ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

