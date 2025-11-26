Menü Kapat
TGRT Haber
İslam Memiş'ten altın için 5.000 TL uyarısı! 'İki haber bekliyorum, biri gelirse...'

Kasım 26, 2025 11:23
1
İslam Memiş'ten altın için 5.000 TL uyarısı! 'İki haber bekliyorum, biri gelirse...'

Altın fiyatları son 4 haftadır düşüş yönlü trendini tersine çevirdi. Ons altındaki yukarı yönlü hareket gram altını da tetikledi. Peki altındaki bu ivme devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek savaş veya barış haberlerinin bu yönü belirleyeceği görüşünde. Memiş, olumlu haberler gelmesi durumunda ons altında yukarı yönlü 120 dolarlık (yaklaşık 5.000 TL civarında) bir boşluk olduğunu düşünüyor.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in değerlendirmeleri şöyle:

2

'PİYASANIN YÖNÜ HENÜZ BELLİ DEĞİL'

Piyasalarda iki belirsizlik var.

Birisi olumlu, birisi olumsuz.

Önce hangi haber akışı gelecek?

Olumlu haber akışı mı gelecek?

Olumsuz haber akışı mı gelecek?

 

3

ALTINDA UZUN ARADAN SONRA YÜKSELİŞİN NEDENİ NE?

Burada arafta duran bir piyasa var ve belirsiz bir şekilde, kaygılı bir şekilde beklemeye devam ediyor.

O yüzden altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında tepki alımlarının olduğunu, biraz daha son 10 güne kıyasla yükseliş olduğunu gözlemliyoruz.

4

ALTIN FİYATLARINDA DOLAR TL KURUNA DİKKAT EDİN 

Özellikle altın tarafında yaşanan bu yükselişler tamam mı, devam mı kısmını bu gelen haber akışları biraz daha net bir şekilde belirleyecek.

Muhtemelen aralık ayında dolar TL kurunda 43 lira seviyesinin üzerine yerleşen bir dolar TL kuru görebiliriz.


 

5

GRAM VE ONS ALTINI AYRI AYRI DEĞERLENDİRİN 

O yüzden on saltın ve gram altınla ayrı tuttuk.

O yüzden ons altın tarafında düşüş olsa bile gram altın tarafında 5500-5750 lira aralı alım fırsatıdır diye uyarılarda bulunuyoruz. 

 

6

DOLARIN YÜKSELİŞİ ONS DÜŞSE BİLE TL BAZLI FİYATLARA DESTEK VERECEK

Çünkü dolar kuru gram altına, gram gümüşe veya dolarla hesaplanan bütün enstrümanlara TL bazlı destek verecektir. Hesaplarınızı bu unsuru da göz önünde bulundurarak yapmanızda fayda var. 


 

7

YUKARIDA HANGİ SEVİYE VAR?

Az önce de ifade ettiğim gibi olumlu senaryolar gelirse 4000 dolar seviyesinin altına sarkmalar, olumsuz senaryolar gelirse 4240-4280 dolar seviyeleri yine gündemde kalmaya devam edecek. (Ons altın şu an 4.160 dolar seviyesinde)

 

8

KAR SATIŞI ARDINDAN GERİ ÇEKİLME YAŞANDI

Piyasalardaki haber akışlarını yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Gram altın TL fiyatı serbest piyasada fiziki altın 5.796 lira seviyesinde bugün itibariyle gün içinde 5.872 lira seviyesine kadar yükselmişti sabah saatlerinde.

Tekrar  ons altındaki kısmi bir kar satışıyla birlikte tekrar 5.800 lira seviyesinin altına sarkan bir gram altın var karşımızda.


 

9

BU SEVİYELERİ ÖNEMSİYORUM 

Yine 5500-5750 lira aralığını önemsiyorum.

Malum diğer videolarımda sık sık ifade ettim.

Kademeli alım yapıyoruz.

3 kez kademeli alım yapmıştık.

Yüzde 25’lik kısım kenarda beklemeye devam ediyor.”
 

10

26 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (11.15 İTİBARIYLA)

GRAM ALTIN FİYATLARI 

  • 5639.4916
  • 5687.8382


 

 

11

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 

  • 9451.8733
  • 9644.7686

CUMHURİYET ALTINI 

  • 38897.9044
  • 39290.8125


 

12

TAM ALTIN FİYATLARI 

  • 38196.895
  • 38582.7222

YARIM ALTIN FİYATLARI 

  • 18907.1449

  • 19293.005

     

