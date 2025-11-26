Büyükçekmece'deki katliamda yeni gelişme! Melisa Kölekçi ile 2 kişiyi katleden cani yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de 11 Kasım tarihinde korkunç bir olay yaşanmıştı. Otel odasındaki Melisa Kölekçi (27) ile yaklaşık 20 metre ilerideki D-100 kara yolu yan yoldaki otomobilde Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz (33) silahla vurulmuş halde bulundu.

Korkunç cinayetin ardından katil zanlısının yakalanması için ekipler harekete geçti. Yapılan incelemelerde katil zanlısının 32 yaşındaki H.K'nin olduğu tespit edildi.

AVCILAR'DA YAKALANDI

Şahsın peşinde düşen ekipler, katil zanlısının izine Avcılar'da rastladı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, katil zanlısını Avcılar'da yakaladı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli H.K'nin, işlemlerinin ardında adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.