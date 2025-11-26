Menü Kapat
 Baran Aksoy

Büyükçekmece'deki katliamda yeni gelişme! Melisa Kölekçi ile 2 kişiyi katleden cani yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul Büyükçekmece'de Melisa Kölekçi ile 2 kişiyi katleden caninin yakalandığı aktarıldı. Katil zanlısı 32 yaşındaki Hakan K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından dün Avcılar'da yakalandı.

Büyükçekmece'deki katliamda yeni gelişme! Melisa Kölekçi ile 2 kişiyi katleden cani yakalandı
26.11.2025
11:26
26.11.2025
12:07

'de 11 Kasım tarihinde korkunç bir olay yaşanmıştı. Otel odasındaki Melisa Kölekçi (27) ile yaklaşık 20 metre ilerideki D-100 kara yolu yan yoldaki otomobilde Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz (33) silahla vurulmuş halde bulundu.

Büyükçekmece'deki katliamda yeni gelişme! Melisa Kölekçi ile 2 kişiyi katleden cani yakalandı

Korkunç cinayetin ardından zanlısının yakalanması için ekipler harekete geçti. Yapılan incelemelerde katil zanlısının 32 yaşındaki H.K'nin olduğu tespit edildi.

Büyükçekmece'deki katliamda yeni gelişme! Melisa Kölekçi ile 2 kişiyi katleden cani yakalandı

AVCILAR'DA YAKALANDI

Şahsın peşinde düşen ekipler, katil zanlısının izine Avcılar'da rastladı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, katil zanlısını Avcılar'da yakaladı. Büro Amirliğine getirilen şüpheli H.K'nin, işlemlerinin ardında adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

