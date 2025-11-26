Fenerbahçe Ferencvaros maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Kart sınırında olan oyuncular

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?

Sarı kart cezası olan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues yarınki maçın kadrosunda yer almadı. Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan yararlanamayacak.

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇINDA KART SINIRINDA OLAN OYUNCULAR

