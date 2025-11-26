Tesla’nın FSD planı çöktü: Büyük üreticiler lisans almak istemiyor

Kategoriler
Tesla’nın Full Self-Driving sistemi, Elon Musk’ın yıllardır yaptığı çağrılara rağmen büyük otomobil üreticilerinden ilgi görmedi. Şirketler, FSD’nin tam otonom seviyeye ulaşmadığını ve risklerin yüksek olduğunu belirtiyor. Sektör, özerklik için daha güvenli çözümlere yöneliyor.
Tesla CEO’su Elon Musk, uzun süredir diğer otomobil üreticilerinin Full Self-Driving (FSD) sistemini lisanslamak isteyeceğini söylüyordu. Ancak tablo artık netleşti: Kimse FSD’yi almak istemiyor. Musk, X’te yaptığı paylaşımda “Onları uyarmaya çalıştım, FSD lisansını da teklif ettim ama istemiyorlar! Çılgınca.” diyerek bu gerçeği açıkça kabul etti.
Tesla yıllardır yatırımcılarına kendini sadece bir otomobil markası olarak değil, bir yapay zeka ve robotik şirketi olarak tanıtıyor. Öyle ki Musk’a göre Tesla’nın ilk robot ürünü “özerk otomobil” olacaktı ve geleneksel üreticilerin ayakta kalabilmek için bir gün mutlaka FSD’yi lisanslamak zorunda kalacağı iddia ediliyordu. Ancak işler pek de öyle gitmedi.
Aslında işaretler birkaç yıldır geliyordu. 2021’in başında Musk, Q4 sonuçlarında bazı üreticilerle “ön görüşmeler” yaptığını söylemişti. 2023 Haziran’ındaki paylaşımında ise Tesla’nın Autopilot/FSD dahil birçok teknolojiyi rakiplere açmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. Hatta 2024 Nisan’ında “büyük bir otomobil üreticisiyle görüşmeler sürdüğünü” ve anlaşmanın yakın olduğunu bile açıkladı.
Ama o anlaşma hiçbir zaman imzalanmadı.
Sürecin neden tıkandığı da kısa süre sonra ortaya çıktı. Ford CEO’su Jim Farley, bu yıl yaptığı açıklamada FSD’yi kullanmayacaklarını duyurup “Waymo daha iyi” diyerek kapıyı net biçimde kapattı. Büyük ihtimalle Musk’ın “görüşme yürüttük” dediği o şirket Ford’du.
Musk’ın X’te “uygulanamaz şartlar” diye işaret ettiği konu aslında üreticilerin temel beklentisiyle ilgili. Çünkü otomobil devleri, FSD’nin gerçekten “otonom sürüş” sunmasını istiyor. Fakat Tesla’nın sistemi hâlâ tam özerklik seviyesine ulaşmış değil.
Bir diğer büyük fark, iki tarafın geliştirme kültüründen kaynaklanıyor:
Geleneksel üreticiler, kapsamlı gereklilikler belirler, aylarca test yapar ve güvenliği doğrulamadan sistemi piyasaya sürmez. Örneğin Mercedes-Benz, Seviye 3 Drive Pilot etkinleştiğinde tüm hukuki sorumluluğu üstleniyor.
Tesla ise, FSD’yi “beta” etiketiyle kullanıcıya sunuyor. Sistem yolda olgunlaşıyor ve bu süreç zaman zaman şirketi davalarla karşı karşıya bırakıyor.
Nitekim Tesla, Autopilot açıkken duran bir polis aracına çarpan Model Y ile ilgili davayı, mahkemeye kalmadan uzlaşarak kapattı. Bu durum, şirketin olası risklerin farkında olduğunu da gösteriyor.
Tüm bu karmaşa sürerken, Toyota gibi büyük üreticiler otonom sürüşü kendi araçlarına entegre etmek için tercihini Waymo’dan yana kullanıyor. Yani Tesla’nın beklediği “toplu FSD lisanslama dalgası” şimdilik görünürde yok.