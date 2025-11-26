Tesla’nın FSD planı çöktü: Büyük üreticiler lisans almak istemiyor

LİSANS HAYALİ BİR TÜRLÜ GERÇEĞE DÖNÜŞMEDİ

Aslında işaretler birkaç yıldır geliyordu. 2021’in başında Musk, Q4 sonuçlarında bazı üreticilerle “ön görüşmeler” yaptığını söylemişti. 2023 Haziran’ındaki paylaşımında ise Tesla’nın Autopilot/FSD dahil birçok teknolojiyi rakiplere açmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. Hatta 2024 Nisan’ında “büyük bir otomobil üreticisiyle görüşmeler sürdüğünü” ve anlaşmanın yakın olduğunu bile açıkladı.

Ama o anlaşma hiçbir zaman imzalanmadı.