Fenerbahçe Ferencvaros arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! FB Ferencvaros karşılaşmaları

Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak olan maç öncesinde Fenerbahçe Ferencvaros karşılaşmaları ve skorları da merak edildi.

FENERBAHÇE FERENCVAROS ARASINDAKİ GEÇMİŞ MAÇLAR VE SONUÇLARI

İki takım daha önce iki kez karşı karşıya geldi. Müsabakaların sonuçları ise şöyle:

14 Eylül 1971 – Fenerbahçe SK 1-1 Ferencvárosi TC

Yer: İstanbul

Seyirci: 30.349

29 Eylül 1971 – Ferencvárosi TC 3-1 Fenerbahçe SK

Yer: Budapeşte

Seyirci: 10.747

FENERBAHÇE FERENCVAROS KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım iki defa müsabakaya çıkarken yarın akşam yeniden karşı karşıya gelecek. Böylece 3. kez karşılaşmış olacak. Müsabakaların sonuçları şöyle:

14 Eylül 1971 – İlk Karşılaşma

İstanbul’da oynanan maçta Fenerbahçe, Ferencváros’u ağırladı.

Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.



29 Eylül 1971 – Rövanş Maçı

Rövanş mücadelesi Budapeşte’de oynandı.

Ferencváros, Fenerbahçe karşısında 3-1’lik galibiyet elde etti.