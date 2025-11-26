Fenerbahçe Ferencvaros arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! FB Ferencvaros karşılaşmaları

Kategoriler
Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak olan maç öncesinde Fenerbahçe Ferencvaros karşılaşmaları ve skorları da merak edildi.
İki takım daha önce iki kez karşı karşıya geldi. Müsabakaların sonuçları ise şöyle:
14 Eylül 1971 – Fenerbahçe SK 1-1 Ferencvárosi TC
Yer: İstanbul
Seyirci: 30.349
29 Eylül 1971 – Ferencvárosi TC 3-1 Fenerbahçe SK
Yer: Budapeşte
Seyirci: 10.747
