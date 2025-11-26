Bugün deprem tatbikatı var mı, neden yok? 26 Kasım Marmara tatbikatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre deprem tatbikatı olup olmayacağı da belli oldu.

BUGÜN DEPREM TATBİKATI VAR MI, NEDEN YOK 26 KASIM?

AFAD tarafından "26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir." açıklaması ile tatbikatın başka bir zaman yapılacağı duyuruldu.

DEPREM TATBİKATI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti" iddialarını yalanladı.